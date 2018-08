Us Open | sorteggio duro per azzurri

US Open 2018 : il sorteggio del tabellone : Lo spagnolo debutterà contro il connazionale David Ferrer, ex 3 del mondo, ora precipitato nei bassifondi della classifica, capace di battere un giovane Rafa a Flushing Meadows nel 2007 in quattro ...

Tabellone maschile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Nadal derby al primo turno con Ferrer - possibile quarto Djokovic-Federer - super sfida Dimitrov-Wawrinka al primo turno : Ha avuto luogo presso il Brookfield Place di New York il sorteggio del Tabellone principale maschile degli US Open 2018, ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nella splendida cornice della Grande Mela il main draw ha preso forma ed i fari erano puntati sui grandi tennisti al via. Il numero 1 del mondo Rafael Nadal, testa di serie numero uno e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino pose il suo terzo sigillo dopo quelli nel 2010 ...

Tabellone femminile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Possibile derby Williams al terzo turno. Garcia-Konta al primo turno : E’ stato appena sorteggiato il Tabellone femminile degli US Open 2018. L’urna ha regalato subito delle sfide emozionanti come quella tra Caroline Garcia e Johanna Konta. Sicuramente non fortunata la francese, testa di serie numero 6, che trova all’esordio una giocatrice che è stata top ten e che sta ritrovando la forma migliore. La numero uno del mondo Simona Halep se la vedrà con l’estone Kaia Kanepi e la rumena conferma ...