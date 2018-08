US Open - sei azzurri nel secondo turno delle qualificazioni : Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i tabelloni principali - comincia ...

US Open – Sei italiani al secondo turno delle qualificazioni maschili : il quadro completo : Sono 6 i tennisti italiani che hanno staccato il pass per il secondo turno di qualificazioni degli US Open: ecco il quadro completo Diventano 6 gli azzurri che accedono al secondo turno delle qualificazioni maschili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che – per quanto riguarda i tabelloni principali – comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Dopo Thomas Fabbiano, Simone ...

Porsche European Open - sei italiani al via : programma e guida tv : European Tour : " Porsche European Open " Giovedì 26 luglio prima giornata dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 Sky Sport Golf e Sky Sport Uno Venerdì 27 luglio ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : Penna stilografica e calamaio. O forse basta una mazza da Golf. scrivere la storia non è da tutti. Ma Francesco Molinari non è come gli altri e l’impresa compiuta oggi lo proietta di diritto tra i più grandi dello sport italiano. Molinari ha vinto il British Open 2018, domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose e Patrick Reed le stelle dello Scottish Open. L’Italia ci prova con sei alfieri azzurri : Un parterre de rois si sfiderà in occasione dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 12 e domenica 15 luglio sul percorso par 72 del Gullane Golf Club di East Lothian. I migliori atleti del panorama mondiale effettueranno le prove generali in vista del The Open Championship, terzo Major stagionale, che catalizzerà l’attenzione durante ...

Golf - Scottish Open : Francesco Molinari tra i favoriti del torneo - sei azzurri in gara : Si gioca lo Scottish Open aspettando l’Open Championhip. In campo sei azzurri, Francesco Molinari tra i favoriti Francesco Molinari, dopo lo straordinario successo nel Quicken Loans National a cui è seguita una settimana di sosta, torna in campo nel John Deere Classic (12-15 luglio), gara del PGA Tour che si svolge al TPC Deere Run di Silvis nell’Illinois. Il torinese sarà tra i favoriti in un contesto in cui difende il titolo Bryson ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - sei gli azzurri impegnati nel quarto evento dell’European Tour : E’ il quarto torneo delle Rolex Series con un ottimo field che comprende anche Rory McIlroy, oltre ai sei azzurri guidati da Matteo Manassero Sei giocatori azzurri sono impegnati nel Dubai Duty Free Irish Open (5-8 luglio), il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Ballyliffin GC, nella Contea di Donegal in Irlanda. Sono Matteo Manassero, Renato ...

Golf - European Tour 2018 : sei azzurri in cerca di gloria nel Dubai Duty Free Irish Open. Sfida a Jon Rahm e Rory McIlroy : L’European Tour 2018 fa tappa in Irlanda, dove il percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club ospiterà tra giovedì 5 e domenica 8 luglio il Dubai Duty Free Irish Open. Sarà il fuoriclasse nordirlandese Rory McIlroy, che fino al 2015 ha ospitato il torneo insieme alla sua fondazione a sostegno dei più deboli, a godere del ruolo di favorito in un torneo che si preannuncia ricco di spettacolo, in virtù della partecipazione di alcuni tra i ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio totale al BMW International Open! In sei in testa a un giro dalla fine : Regna l’incertezza alla vigilia dell’ultimo giro del BMW International Open. Sono in sei in testa alla classifica a diciotto buche dal termine. L’australiano Scott Hend ha vissuto una giornata complicata, girando sopra il par, in 73 colpi, facendosi quindi raggiungere in vetta a -5. Il migliore del gruppo di testa è stato Lucas Bjerregaard, devastante con otto birdie. Eppure il danese ha realizzato un doppio bogey e un bogey ...

Eurotour : sei azzurri al Bmw international Open in Germania : Roma, 20 giu. , askanews, Matteo Manassero, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli saranno sul tee di partenza del BMW international open , 21-24 giugno, che ...