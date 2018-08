Us Open | Federer sfida la maledizione statunitense | ' Se sono in forma tutto è possibile'

Us Open - Federer più forte della sfortuna : 'Se sono in forma tutto è possibile' : Per la cronaca, era stato avanti 6-3 5-4 30-0 e sembrava avere il match in pugno per un facile successo per tre set a zero ma s'era innervosito e aveva perso il set al tie-break, cedendo poi un altro ...

Us Open : Federer - non sono il favorito : ANSA, - ROMA, 23 AGO - "sono ottimista nonostante la sconfitta in finale a Cincinnati: posso sperare in un exploit. Ma i favoriti sono Nadal e Djokovic''. così Roger Federer in una intervista al ...

Sincerità o pretattica? Roger Federer ammette : “ecco perchè non sono favorito per gli US Open” : Dopo la sconfitta a Cincinnati, Roger Federer non crede di essere il favorito per il successo agli US Open: il ‘Re’ è sincero o si tratta solo di pretattica? La sconfitta di Cincinnati ha minato le certezze di Roger Federer o si tratta solo di pretattica? Le dichiarazioni fatte dallo svizzero ad una settimana dagli US Open hanno messo in allarme i fan: Federer si è tolto dal lotto dei favoriti, ponendosi un gradino più in basso ...

US Open 2018 - Roger Federer per ritrovarsi dopo una stagione su erba al di sotto delle aspettative : Per Roger Federer, la prossima edizione degli US Open sarà la diciottesima nella quale sarà in gara nel tabellone principale (ce n’è una diciannovesima in cui perse al secondo turno delle qualificazioni dal connazionale Ivo Heuberger: era il 1999). Sui campi dello USTA Billie Jean King National Tennis Center lo svizzero ha vinto il torneo per cinque volte consecutive, dal 2004 al 2008, battendo cinque avversari diversi (Hewitt, Agassi, ...

US Open 2018 - tabellone maschile senza un vero favorito. Nadal - Djokovic - Federer - sarà sfida a tre? : Un trono per tre. Questa è la situazione che si va a delineare ad una settimana dall’inizio dello US Open 2018. Nel tabellone maschile dell’ultimo Slam dell’anno tutto sempre portare ad una sfida tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. L’ordine in cui sono stati scritti non è casuale, ma è quello che in una speciale griglia di partenza potrebbe essere il più realistico. In pole position c’è Novak Djokovic, ...

L’umiltà di Zverev : “a Federer non interessa se vinco Washington - starà bevendo latte di mucca. Ma agli US Open…” : Alexander Zverev resta umile nonostante il successo a Washington e la piazza numero 3 consolidata con successo: il talentino tedesco punta agli US Open per impensierire Federer e Nadal Nonostante abbia vinto l’ATP di Washington per il secondo anno di fila, Alexander Zverev è consapevole di avere ancora molta strada da fare per meritarsi il titolo di ‘top player’. Nonostante in molti, visto la sua 3ª piazza nel ranking, lo ...

'Federer - Nadal e Djokovic : chi vince lo US Open è il numero 1 del 2018' : Chiunque ottenga due slam nel 2018 si sentirà il numero uno indiscusso del mondo a prescindere dalla classifica. Se vinci l'ultimo slam della stagione hai concluso nel miglior modo possibile l'anno ...