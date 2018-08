US Open 2018 | qualificazioni | avanti anche Sonego e Gaio Sei azzurri al 2° turno

Sorteggio Tabellone US Open 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv (giovedì 23 agosto) : Oggi giovedì 23 agosto si svolgerà il Sorteggio del Tabellone principale degli US Open 2018, l’ultimo Grande Slam della stagione tennis. Al Brookfield Place di New York (USA) conosceremo tutti i vari abbinamenti che porteranno all’atto conclusivo sul cemento statunitense. C’è grande attesa per scoprire tutti gli incroci e il cammino dei vari big: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer sono come sempre i grandi favoriti ma ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : i risultati di mercoledì 22 agosto. Paolini e Pieri al secondo turno : Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di Tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe. Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, ...

US Open 2018 - le prospettive di Matteo Berrettini sul cemento. La superficie forse più adatta per il romano : Nel momento in cui queste righe vengono scritte, Matteo Berrettini è nel pieno di un impegno di torneo: il luogo è Winston-Salem, dove ha già superato due turni contro avversari significativi per motivi diversi: uno è Julien Benneteau, una vecchia volpe del circuito, l’altro è Nikoloz Basilashvili, che quest’anno ha vinto (a sorpresa, ma non troppo) l’ATP 500 di Amburgo. Per il romano, questo è il primo torneo dell’estate ...

Pronostico Atalanta vs COpenhagen - Europa League 23-8-2018 : Europa League 2018-2019, andata play-off, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atalanta-Copenhagen, giovedì 23 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Atalanta-Copenhagen, giovedì 23 agosto. A Reggio Emilia si affrontano due squadre che promettono spettacolo nell’andata dei play-off di Europa League. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Atalanta e Copenhagen? L’AtAtalanta ...

Tennis - US Open 2018 : annunciate le teste di serie a Flushing Meadows. Fognini n.14 e Cecchinato n. 22 : Ormai ci siamo. Dal 27 agosto al 9 settembre andrà in scena sul cemento di New York (Stati Uniti) l’ultimo Slam del Tennis in questo 2018. A Flushing Meadows si preannunciano due settimane molto interessanti, nelle quali le emozioni non mancheranno. Sono state rese note le teste di serie del Major. Il numero 1 del tabellone maschile sarà Rafael Nadal, al vertice della classifica mondiale e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : l’Atalanta ospita il COpenaghen in un match molto duro : Neanche il tempo di salutare la prima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A di Calcio che l‘Atalanta, impegnata nel Monday Night, già si lancia verso l’Europa League. Terzo appuntamento per quanto riguarda la banda di Gian Piero Gasperini, il primo davvero di rilievo: i nerazzurri ospitano infatti a Reggio Emilia il Copenaghen nella gara d’andata dello spareggio playoff. Una sfida già fondamentale per quanto riguarda ...

US Open 2018 - quattro azzurri avanti nelle qualificazioni : Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino : quattro azzurri proseguono il sogno di un pass per il main draw dello US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. ...

US Open 2018 : le favorite. La certezza è Simona Halep - l’incognita è Serena Williams : Incertezza, equilibrio, imprevedibilità. Termini tanto cari al tennis femminile e che contribuiscono, a dispetto delle critiche di molti su un presunto scarso livello di gioco, ad aumentarne il fascino. Stavolta, però, approcciandoci allo US Open, qualche certezza in più c’è. Una, per esattezza, come il suo numero nella classifica mondiale. Simona Halep è l’indubbia favorita dello Slam newyorkese e stavolta non è soltanto un dovere ...

US Open 2018 - Fabio Fognini al bivio. Flushing Meadows spartiacque decisivo per l’assalto alla top10 : Milleduecentoquarantacinque punti. Questa è la distanza di Fabio Fognini da un sogno chiamato top ten. Il ligure è attualmente il numero 14 del mondo e lo US Open rappresenta davvero il bivio decisivo per continuare a credere in questo sogno anche nelle successive settimane con gli ultimi tornei e Masters 1000 della stagione. Fognini ha davvero una grandissima occasione davanti a sé, anche perchè non ha praticamente punti da difendere in quel di ...

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...

Tennis - US Open 2018 : Marco Cecchinato alla prova del nove sul cemento : Purtroppo al numero 22 del mondo non è andata bene nemmeno nell'ultimo torneo di Winston-Salem . Il siciliano aveva usufruito di un bye al primo turno , testa di serie numero 4, , per poi essere ...

US Open 2018 - Camila Giorgi unica speranza azzurra. Il tennis femminile italiano annaspa : Proprio come già accaduto a Wimbledon nel tabellone femminile degli US Open per l’Italia ci potrebbe essere la sola Camila Giorgi. In questo momento la marchigiana è l’unica azzurra già presente nel main draw dello Slam americano ed il rischio è quello che nessuna altra italiana possa aggiungersi alla numero 45 del mondo. Giorgi, però, che resta una possibile mina vagante in quel di New York. Dopo lo straordinario exploit ...