US Open 2018 | il tabellone degli italiani Gli avversari e il possibile cammino degli

Tabellone femminile US Open 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Possibile derby Williams al terzo turno. Garcia-Konta al primo turno : E’ stato appena sorteggiato il Tabellone femminile degli US Open 2018. L’urna ha regalato subito delle sfide emozionanti come quella tra Caroline Garcia e Johanna Konta. Sicuramente non fortunata la francese, testa di serie numero 6, che trova all’esordio una giocatrice che è stata top ten e che sta ritrovando la forma migliore. La numero uno del mondo Simona Halep se la vedrà con l’estone Kaia Kanepi e la rumena conferma ...

US Open 2018 – Nadal per il back to back - Federer si auto-elegge outsider : ecco il tabellone maschile : Sorteggiato il tabellone maschile degli US Open 2018: Nadal pronto al back to back, Djokovic per il bis dopo Wimbledon, Federer si auto-elegge outsider di lusso Manca ormai pochissimo e l’ultimo Slam dell’anno prenderà il via. Dal 27 agosto al 9 settembre gli US Open, l’ultimo dei Big-4 presenti nel calendario, intratterranno gli appassionati del tennis di tutto il mondo. Sul cemento americano tutti i principali protagonisti del tennis ATP ...

US Open 2018 – Il ritorno di Serena Williams - Sloane Stephens difende il titolo : il tabellone femminile : Sorteggiato il tabellone femminile per gli US Open 2018: tutte a caccia di Sloane Stephens, Serena Williams ritorna davanti al suo pubblico, Simona Halep per confermarsi Il tennis mondiale si sposta sul cemento USA per la parte conclusiva della stagione. L’ultimo Slam in calendario, gli US Open, prenderanno il via dal 27 agosto e fino al 9 settembre intratterranno gli appassionati di tennis con i migliori interpreti della disciplina, ...

US Open 2018 - il tabellone delle italiane. Le avversarie e il possibile cammino delle azzurre : una scalata impervia per Camila Giorgi : Il Brookfield Place di New York (Stati Uniti) è stato teatro del sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile degli US Open 2018, ultimo Major del tennis dell’anno. Nel main draw femminile solo un’italiana presente, ovvero Camila Giorgi, in attesa delle qualificazioni con protagoniste Martina Trevisan, Jessica Pieri e Jasmine Paolini. L’azzurra, reduce dall’ottima figura fatta a Wimbledon (quarti di finale e ...

US Open 2018 : come vederlo in tv. Gli orari dal primo turno alla finale. Il calendario completo : Gli US Open 2018 si giocheranno dal 27 agosto al 9 settembre sul cemento di Flushing Meadows a New York (USA). Il quarto e ultimo Grande Slam della stagione si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, alla vigilia dell’evento regna grande equilibrio in entrambi i tornei: tra gli uomini Novak Djokovic sembra in grande forma dopo i trionfi di Wimbledon e Cincinnati ma il serbo dovrà sempre fare i conti con i colossi Rafael ...

US Open 2018 - Rafael Nadal torna da numero uno del mondo : riuscirà in una nuova magia? : Era il 2008 quando Rafael Nadal si presentò per la prima volta da numero uno del mondo ai nastri di partenza di un torneo del Grande Slam. L’occasione giunse proprio agli US Open, dove però non arrivò fino alla finale, venendo battuto da Andy Murray in una semifinale spezzata su due giorni e due campi. Dieci anni dopo, la situazione torna a essere la stessa: lo spagnolo è al numero uno del ranking ATP, forte di più di 10000 punti in ...

US Open 2018 - qualificazioni : avanti anche Sonego e Gaio. Sei azzurri al 2° turno : Diventano 6 gli azzurri promossi al secondo turno delle qualificazioni maschili degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione al via da lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows ...

Sorteggio Tabellone US Open 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv (giovedì 23 agosto) : Oggi giovedì 23 agosto si svolgerà il Sorteggio del Tabellone principale degli US Open 2018, l’ultimo Grande Slam della stagione tennis. Al Brookfield Place di New York (USA) conosceremo tutti i vari abbinamenti che porteranno all’atto conclusivo sul cemento statunitense. C’è grande attesa per scoprire tutti gli incroci e il cammino dei vari big: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer sono come sempre i grandi favoriti ma ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : i risultati di mercoledì 22 agosto. Paolini e Pieri al secondo turno : Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di Tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe. Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, ...

US Open 2018 - le prospettive di Matteo Berrettini sul cemento. La superficie forse più adatta per il romano : Nel momento in cui queste righe vengono scritte, Matteo Berrettini è nel pieno di un impegno di torneo: il luogo è Winston-Salem, dove ha già superato due turni contro avversari significativi per motivi diversi: uno è Julien Benneteau, una vecchia volpe del circuito, l’altro è Nikoloz Basilashvili, che quest’anno ha vinto (a sorpresa, ma non troppo) l’ATP 500 di Amburgo. Per il romano, questo è il primo torneo dell’estate ...

Pronostico Atalanta vs COpenhagen - Europa League 23-8-2018 : Europa League 2018-2019, andata play-off, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atalanta-Copenhagen, giovedì 23 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Atalanta-Copenhagen, giovedì 23 agosto. A Reggio Emilia si affrontano due squadre che promettono spettacolo nell’andata dei play-off di Europa League. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Atalanta e Copenhagen? L’AtAtalanta ...