Uomini e Donne | Sonia Lorenzini | Ho rifatto il seno dopo l' asportazione del

Uomini e donne - Sonia Lorenzini : ‘Ho rifatto il seno’ dopo il tumore : La funzione di Instagram “Fammi una domanda” che nelle ultime settimane ha tanto divertito i vip che si sono lanciati nel giochino di farsi porre quesiti più o meno imbarazzanti dai follower, ha colpito anche Sonia Lorenzini. La ex tronista di Uomini e donne durante un viaggio ha deciso di passare il tempo dedicandosi ai fan. Uno di questi le ha chiesto se si sia rifatta il seno o se sia tutto merito di Madre Natura. Sonia ha ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar Addati potrebbe ritrovare Nicolò F. a T.I. VIP : Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, Nicolò Ferrari: questo triangolo che per mesi ha animato le puntate di Uomini e Donne, potrebbe presto ricomporsi. Stando ai Gossip che stanno circolando in rete in queste ore, il bel milanese sarebbe stato scelto dalla redazione di Temptation Island VIP per ricoprire il ruolo di single; qualora il ragazzo dovesse davvero partecipare al reality di Canale 5, vorrebbe dire che si ritroverebbe faccia a faccia con ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani confessa : "Momenti difficili in estate - ecco chi mi è stato vicino" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani, difficoltà anche durante le vacanze: "Le mie amiche mi sono state vicine nei momenti di solitudine"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato come Virginia Stablum : nuovo amore e novità dopo Nicolò (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato come Virginia Stablum: le due ex corteggiatrici hanno ritrovato l'amore dopo Nicolò Brigante(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 07:05:00 GMT)

“Ecco perché ho rifatto il seno”. Uomini e Donne - il racconto drammatico di Sonia Lorenzini : “Nessuno mi può giudicare”, diceva una nota canzone italiana. Ed è bene che tutti, ogni tanto, ce ne ricordassimo. Sì, perché giudicare senza sapere come stanno veramente le cose, spesso è uno sbaglio comune e che dovrebbe essere sempre evitato. I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla ...

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il tumore alla tiroide : Uomini e Donne: l’ex tronista Sonia Lorenzini è rifatta I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, dove è approdata nell’autunno del 2016 come […] L'articolo Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha rifatto il seno dopo il tumore ...

Uomini e Donne/ Annunciata la data d'inizio della nuova stagione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? La segnalazione che conferma e l'annuncio di Sonia Lorenzini (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:27:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina Vignali racconta il suo dramma : «Ho avuto un tumore» : Valentina Vignali , ex corteggiatrice di Uomini e Donne e cestista professionista, ha raccontato ai microfoni del Tg5 il suo dramma: ' Ho avuto un tumore '. Stefano Laudoni nuovo tronista, la ex ...

Alessandro D’Amico si dimentica di Alex Migliorini/ Uomini e Donne : il litigio trash e la frecciatina velata : Alessandro D’Amico si dimentica di Alex Migliorini, Uomini e Donne: il litigio trash con un follower su Instagram e la frecciatina velata dell'ex tronista.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:43:00 GMT)

Alta tensione tra Gemma Galgani e la redazione di Uomini e Donne! : Interessanti novità e colpi di scena potrebbero riservarci alcuni dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, come Gemma Galgani. La dama sembra abbia lanciato un ultimatum alla redazione, ma quale sarà il suo destino all’interno del programma? Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e non si fanno attendere di certo i rumors e le anticipazioni, riguardanti non soltanto il trono ...

Uomini E DONNE/ Marianna Acierno rivela ciò che pensa di Paolo Crivellin e Angela Caloisi (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? La segnalazione che conferma e l'annuncio di Sonia Lorenzini (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:56:00 GMT)

Uomini e Donne - Marianna torna a parlare di Paolo e Angela : ecco quello che pensa : Uomini e Donne: Marianna Acierno rompe il silenzio e dice finalmente quello che pensa di Paolo e Angela Marianna Acierno, a distanza di tempo dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ha finalmente deciso di dire la sua su Paolo Crivellin e Angela Caloisi. L’ex corteggiatrice, rispondendo ad una domanda su Instagram, ha […] L'articolo Uomini e Donne, Marianna torna a parlare di Paolo e Angela: ecco quello che pensa proviene da ...

Uomini e Donne - Marta Pasqualato : "Nicolò Brigante? Ci siamo sentiti solo per un chiarimento" : La studentessa chiarisce il suo rapporto con l'ex tronista e rivela di essersi fidanzata con Simone Stinà.

Uomini e Donne/ Marco Firpo torna dopo le operazioni al cuore? L'ammissione del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Firpo pronto a tornare in studio dopo le operazioni al cuore! Il cavaliere torna a parlare di Gemma Galgani (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 07:35:00 GMT)