Unione dei Comuni Alfredo Longo | sindaco di Maruggio | eletto Presidente

C'è stata una riUnione dei vertici di Benetton a Milano per elaborare una strategia difensiva : La notizia la dà il giornale online Lettera 43 : 'riunione segreta stamattina , venerdì 17 agosto, ndr, a Milano dei top manager Benetton sui fatti di Genova'. Al tavolo il sito diretto da Paolo ...

A Genova riUnione straordinaria del Consiglio dei ministri dopo i funerali delle vittime del Ponte Morandi : Sabato alle 11.30 Genova celebrerà negli spazi della Fiera i funerali solenni per le vittime del crollo di Ponte Morandi. Sempre sabato si terrà il C onsiglio dei ministri, molto probabilmente proprio a Genova, dov si dovrebbe discutere l'integrazione all'ordinanza rispetto ai provvedimenti presi ieri con la firma dello stato d'emergenza e i primi 5 milioni stanziati dal governo. Le integrazioni ...

Caspio : oggi in Kazakhstan riUnione tra ministri Esteri dei paesi rivieraschi : La questione della definizione del carattere giuridico del Mar Caspio - il più grande lago del mondo - è sorta dopo il crollo dell'Unione... La Russia e il Kazakhstan hanno firmato un accordo sulla ...

Inclusiva e plurale - l'Unione en marche dei movimenti europeisti : ... religiose e umanistiche dell'Europa' , Trattato di Lisbona, 2007, , sta attraversando una fase cruciale per il suo futuro, complicata dalla marginalità politica del fronte europeista e da fenomeni ...

Veneto Agricoltura sulla pedana dei premiati dall'Unione Europea : ... una selezione che premia i progetti LIFE realizzati nei 28 Stati Membri dell'UE che maggiormente si sono distinti per il loro grado di innovazione e trasferibilità, la loro rilevanza per la politica ...

RiUnione del Consiglio di Stato per la soluzione dei problemi del budge del governo centrale : ... al fine di rendere più efficace la politica finanziaria attiva; al contempo, è stata presa la decisione di creare delle nuove zone sperimentali dell'e-commerce transfrontaliero, così da continuare a ...

"L'Unione europea deve rispondere in modo alternativo ai populismi del cosiddetto asse dei volenterosi". Intervento di Maurizio Acerbo : Sono parole che rimandano a tempi cupi quelle riecheggiate ad Innsbruck nel siglare l'accordo fra i ministri dell'Interno di Germania, Austria e Italia, per bloccare l'arrivo di migranti. Lo hanno ...

Migranti - Seehofer/ “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima riUnione con Salvini : Migranti, Seehofer: “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Vertice UE : Brexit - Unione bancaria e fondo salva Stati sul tavolo dei leader : Teleborsa, - Proseguono a ritmo serrato i lavori del Consiglio Europeo iniziato ieri, 28 giugno. Trovato un accordo di massima sui migranti - tema che continua comunque a tenere banco - e dopo aver ...

Fico : 'Mercoledì riUnione alla Camera per l'abolizione dei vitalizi' : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato per mercoledì alle 8:30 l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per presentare la delibera per l'abolizione e il superamento dei vitalizi. Sulla ...

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

L'Unione delle comunità ebraiche italiane contro Salvini : "Il censimento dei rom rievoca le leggi razziali" : "L'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Salvini di un possibile censimento della popolazione rom in Italia preoccupa e risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appena 80 anni fa e tristemente sempre più dimenticate". Lo afferma in una nota Noemi Di Segni, presidente delL'Unione delle comunità ebraiche italiane."Non c'è ricerca del consenso, non c'è ansia di ordine pubblico che giustifichi la proposta ...

Requisiti dei beni personali nella comUnione legale dei coniugi : La Cassazione del 14.5.2018 n. 11668 ha affermato che per considerare bene personale (art. 179, lett. c d f cc) l'esclusione dalla comunione legale (ex art. 117 lett a cc) deve risultare dall'atto di acquisto ed il coniuge non acquirente deve partecipare alla relativa stipulazione (art. 179, comma 2 cc.) di chiarando (confermando) l'esclusione.Continua a leggere