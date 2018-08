Una Vita anticipazioni | LOLITA accetta di uscire con ANTOÑITO ma…

Una Vita : Ursula sostituisce le pillole del padre di Cayetana per ucciderlo - episodio 589 : Dalle anticipazioni di Una Vita, sappiamo che tra qualche tempo arrivera' ad Acacias il vero padre di Cayetana, ancora all'oscuro dell'identita' di sua figlia. Ad approfittarsene sara' Ursula che, allettata dall'ingente patrimonio dell'uomo, volgera' la situazione a suo favore, senza dimenticare di dare una lezione all'odiata Sotelo. La perfida istitutrice approfittera' delle complicate condizioni di salute dell'Alday per sbarazzarsi di lui, ma ...

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 24 agosto 2018 : anticipazioni puntata 530 e 531 (prima parte) di Una VITA di venerdì 24 agosto 2018: Ursula, ormai stremata dalle torture di Cayetana, svela che le prove in suo possesso sono in una busta custodita in una cassetta di una stazione ferroviaria. Cayetana a quel punto va a verificare ma non trova niente e, ritenendo che in realtà non ci sia alcuna prova incriminante, si prepara a far fuori la donna… Ramon Palacios si lascia convincere da Trini ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate dal 27 agosto al 1 settembre 2018 : Ursula svela la verità sulla morte di Manuela ed German! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 27 agosto a sabato 1 settembre 2018: Ursula scappa dalle grinfie di Cayetana! Trini tradisce Ramon! Anticipazioni Una Vita: Teresa e Mauro, dopo una brutta litigata, fanno pace! Cayetana “ritorna” ad Acacias e finge di non essere coinvolta nella sparizione di Ursula che intanto riesce a scappare! Trini, ricattata da Benito, tradisce Ramon! Simon arrestato! Cayetana ed Ursula, senza ...

Una Vita Anticipazioni 24 agosto 2018 : Cayetana scopre che Ursula le ha mentito e la avvelena : Mauro scopre che Cayetana non è mai stata a Castillo de Ruano, intanto Teresa minaccia di togliersi la Vita...

Una Vita anticipazioni : MANUELA e GERMAN - ritrovati i cadaveri! : Terribili guai in arrivo per Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) nell’autunno italiano della telenovela Una Vita: come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) deciderà di vuotare il sacco sui molteplici crimini commessi dall’algida bionda e, oltre a confessare che la borghese ha ucciso il primo fidanzato Ponce e la figlia Carlota (Andrea Lopez), farà sapere a Mauro San Emeterio ...

Trame Una Vita : Ursula ha una figlia - Jaime Alday ricattato dalla Dicenta : Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, in programma in autunno su Canale 5, si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La donna, infatti, rivelera' al commissario Mendez di avere un alibi di ferro in grado di dimostrare la sua innocenza [VIDEO] in merito alla morte di Tirso. Il poliziotto, infatti, scoprira' che la Dicenta ha una figlia in un sanatorio che rendera' una preziosa testimonianza. ...

Una Vita Anticipazioni 23 agosto 2018 : Simon scopre che Elvira è morta durante il naufragio : Dopo essere partito alla volta della Turchia il Gayarre viene a sapere che la Gran Victoria, la nave su cui viaggiava Elvira, è affondata e non ci sono superstiti.

Una Vita anticipazioni : ELENA GONZALEZ sarà BLANCA DICENTA - nuova protagonista : In autunno, i telespettatori italiani di Una Vita faranno la conoscenza di BLANCA DICENTA (ELENA GONZALEZ): quest’ultima, oltre ad essere la figlia segreta della terribile Ursula (Montserrat Alcoverro), diventerà la protagonista della telenovela non appena Teresa Sierra (Alejandra Meco) e Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) usciranno di scena. Scopriamo insieme come verrà introdotto il nuovo personaggio. Le anticipazioni indicano ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 23 agosto 2018 : anticipazioni puntata 528 (seconda parte) e 529 di Una VITA di giovedì 23 agosto 2018: Trini si comporta in modo estremamente sfuggente con Ramon, che comincia a sospettare qualcosa. Simon parte per la Turchia per cercare Elvira. La casa di Rosina è invasa dai topi, dunque lei e Liberto vanno a stare a casa di Susana (e Rosina farà diventare matta la povera Susana). Ursula e Cayetana sono ancora chiuse in casa Sotelo-Ruz e Cayetana tortura ...

Anticipazione Una Vita : che fine ha fatto Elvira? La verità : Anticipazioni Una Vita: ad Acacias tutti sono convinti che Elvira sia morta, Simon distrutto Nel corso delle ultime puntate di Una Vita andate in onda su Canale 5 i telespettatori hanno visto sparire nel nulla Elvira. La giovane Valverde avrebbe dovuto sposare Simon, ma il padre Arturo, contrario a questo matrimonio, l’ha fatta rapire. In […] L'articolo Anticipazione Una Vita: che fine ha fatto Elvira? La verità proviene da Gossip e ...