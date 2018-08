Una nave carica di migranti supera i confini Il messaggio del comandante della Diciotti

Darrell Miklos sostiene di aver trovato Una nave aliena nel Triangolo delle Bermuda : Darrell Miklos sostiene di aver trovato una nave aliena nel Triangolo delle Bermuda Darrell Miklos Il cacciatore di tesori americano sostiene di aver scoperto quello che potrebbe essere il relitto di una nave extraterrestre che avrebbe visitato la Terra migliaia di anni fa ma a causa di un motivo sconosciuto sia precipitata negli abissi del misterioso Triangolo delle Bermuda . Come riporta il Daily Mail e anche il thesun Per le sue ...

Nave Diciotti - il procuratore di Agrigento Patronaggio : "A bordo ho trovato Una realtà devastante" : Alla magistratura la valutazione giuridica" "La politica e l'alta amministrazione - afferma in merito all'intrasigenza del Viminale - sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla ...

Nave Diciotti - arancini per i migranti. Nuova manifestazione al porto di Catania : “Sbarchino subito - siamo Una città aperta” : “Noi Catanesi compreremo subito 177 arancini e andremo tutti insieme al porto… ad accogliere. Tutti pronti!”. E’ l’iniziativa di un gruppo di artisti catanesi che giovedì sera hanno invitato i concittadini a presentarsi in porto di Catania per compiere un gesto di accoglienza ai 177 migranti da lunedì sera a bordo della Nave Diciotti della Guardia costiera, in attesa dell’autorizzazione allo sbarco. A loro ...

La nave Diciotti a Catania aspettando Una risposta dall'UE che tarda : Teleborsa, - Questione migranti in primo piano , mentre la nave della marina militare "Diciotti" , con 177 persone a bordo, resta attraccata al porto di Catania , in attesa di capire se e quando ...

Nave Diciotti verso Catania con 177 migranti. Salvini : "NessUna autorizzazione allo sbarco" : Sarà un porto italiano, e non poteva essere altrimenti, ad accogliere la Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ferma da quattro lunghi giorni al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 migranti tratti in salvo nei giorni precedenti nel Mar Mediterraneo.Come già accaduto in passato proprio con la stessa Nave Diciotti, il governo italiano si è reso protagonista di un altro braccio di ferro con l'Unione Europea e oggi, pur non ...

Migranti - Toninelli : la nave Diciotti attraccherà al porto di Catania - Il Viminale : 'NessUna autorizzazione da Salvini' : La nave Diciotti della guardia costiera, da cinque giorni in mare davanti alla costa dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 Migranti, attraccherà al porto di Catania. Lo ha annunciato il ministro dei ...

Cade da Una nave da crociera - salva dopo 10 ore in mare : "Sono sopravvissuta cantando e facendo yoga" : È caduta da una nave da crociera al largo della costa croata ed è stata tratta in salvo dopo 10 ore trascorse in mare. Kay Longstaff, britannica, 46 anni, di professione hostess, è scivolata in acqua dalla Norwegian Star, dopo una serata trascorsa a bere, verso la mezzanotte di sabato, anche se non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. La Bbc online, che cita la Guardia Costiera del Paese, ha confermato la ...

Cade da Una nave da crociera nella notte - trovata viva dopo 10 ore in mare : Miracoloso salvataggio al largo delle coste croate. Una donna britannica, caduta in mare nella serata di ieri da uno dei ponti di una nave da crociera, è stata tratta in salvo dalla guardia costiera croata dopo quasi dieci ore trascorse in alto mare, nell'Adriatico. Si indaga sulle circostanze dell'incidente.Continua a leggere

Palermo. Sequestrata Una tonnellata di cocaina sulla nave Grande Francia : Le autorità del Brasile hanno sequestrato oltre una tonnellata di cocaina sulla Grande Francia. La nave ha bandiera italiana ed è

Bloccata a Palermo Una nave con 20 tonnellate di hashish : 11 arresti : Bloccata a Palermo una nave con 20 tonnellate di hashish: 11 arresti Operazione della Guarda di finanza, che ha fermato un’imbarcazione battente bandiera panamense scoprendo il carico di droga immerso nel gasolio. In manette l’intero equipaggio, composto da cittadini montenegrini Parole chiave: ...

Palermo - abbordata in mare e sequestrata Una nave con oltre 20 tonnellate di hashish. Arrestato tutto l’equipaggio : oltre 20 tonnellate di hashish immerse in migliaia di litri di gasolio. E’ il maxi-sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo su una nave battente bandiera panamense, la Remus, che da Las Palmas, in Gran Canaria, era diretta verso Tuzla, in Turchia, via Alessandria (Egitto). L’equipaggio – composto da 11 marittimi del Montenegro – è stato Arrestato in blocco. Il mercantile era già sotto osservazione da parte ...