Un consiglio rivoluzionario per le persone demotivate

(Di giovedì 23 agosto 2018) Non riesci a trovare lavoro? Non riesci a mettere via dei risparmi? Non riesci a controllare della rabbia? Bene, per risolvere tutti questi problemi la cosa migliore che tu possa fare per te stesso è iniziare a dare dei consigli. Esatto, darli, non riceverne. Due psicologi, Lauren Eskreis-Winkler e Ayelet Fishbach, sono giunti a questa conclusione sbalorditiva dopo una serie di esperimenti. Delineando un nuovo approccio che è. “Anche se dare consigli non dà nessuna nuova informazione a chi li dà, tuttavia abbiamo pensato che possa aumentare la sua fiducia in se stesso”, scrivono sul Mit Sloan Management Review. “La fiducia nelle proprie capacità può aumentare la motivazione e la capacità di avere successo molto più che le capacità stesse”. I risultati degli esperimenti sembrano dare ragione ai due studiosi. In uno degli studi, dei disoccupati sono chiamati a dare consigli ...