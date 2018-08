Ucciso dal vicino a Palermo | sul luogo del delitto un lenzuolo | “Mostro hai ucciso senza

Barcellona - l’ex moglie dell’assalitore Ucciso dalla polizia : “Voleva uccidersi perché omosessuale” : Non sarebbe stato un attentato terroristico, ma di una crisi di identità sfociata nella volontà di uccidersi. È quanto afferma la ex moglie di Abdelouahab Taib, l’algerino che lunedì è stato ucciso in un commissariato vicino a Barcellona dopo aver aggredito un agente con un coltello inneggiando ad Allah. Il commissario Rafel Comes, responsabile della lotta antiterrorismo, stando agli ultimi aggiornamenti aveva parlato di attentato. Ma il ...

Addio al "padre coraggio" che chiedeva giustizia per il figlio Ucciso dalla ‘ndrangheta : Gianluca Congiusta trovò la morte a soli 32 anni perché si era opposto al pizzo che la cosca di Siderno voleva imporre al...

Mario Congiusta - morto il padre coraggio che da 13 anni chiedeva giustizia per il figlio Ucciso dalla ‘ndrangheta : Mario Congiusta è morto senza avere giustizia per l’omicidio di suo figlio Gianluca, ammazzato a Siderno il 24 maggio 2005. L’ha cercata, chiesta e pretesa per 13 anni quella giustizia. Ma lo Stato italiano non ha potuto, saputo e voluto dargliela. Aveva anche consegnato, per protesta, la sua tessera elettorale. Non voleva più votare e aveva perso fiducia in quella politica che, nonostante i suoi appelli, non aveva colmato un vuoto legislativo ...

Poliziotto Ucciso dal figlio della moglie : nove colpi dopo una lite a cena : CEGLIE MESSAPICA - 'Ho sparato io, l'ho ucciso. Sono in auto'. Poche parole per confessare, in una telefonata ai carabinieri, di aver ammazzato a colpi di pistola il marito della madre: Domenico Gatti,...

Funerali dei quattro amici morti a Genova - un padre : 'Mio figlio Ucciso dallo Stato’ : 'E' stato un omicidio di Stato'. Con un filo di voce, Roberto Battiloro, padre di Giovanni, uno dei quattro amici morti il 14 agosto nel crollo del ponte di Genova, [VIDEO] ha pronunciato parole durissime prima di dare l'ultimo saluto a suo figlio e agli altri ragazzi. Si sono svolti ieri pomeriggio alle 17 e 30 nella basilica gremita di Santa Croce di Torre del Greco, le esequie di Giovanni Battiloro, 29 anni, Matteo Bertonati, 26, Gerardo ...

È morta Rita Borsellino - sorella del magistrato Ucciso dalla mafia : È morta Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia Si è spenta a Palermo dopo una lunga malattia, aveva 73 anni. Era stata membro del Parlamento europeo nella scorsa legislatura. Mattarella: "Un punto di riferimento per la legalità" Parole chiave: ...

