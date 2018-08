Tyler Hoechlin sarà Superman nel crossover di Arrow 7 | Flash 5 e Supergirl 4 | chi sarà

optimaitalia

(Di giovedì 23 agosto 2018) I fan non possono che iniziare il conto alla rovescia in attesa del maxidi7, The5 e4 che lancerà Batwoman nell'verse. Ma The Cw sa bene come stuzzicare i suoi fan e dopo aver annunciato le date di messa in onda delle tre puntate dell'evento, ha annunciato che gli "storici" personaggi non saranno gli unici a fare capolino in città in occasione del nuovo scontro.Non sappiamo ancora qualeesattamente il ruolo di Kate Kane in questoe come farà il suo arrivo a Central City (visto cheThe5 ad aprire l'evento) ma quello che è certo è che a lei si uniranno anchee Lois Lane. Entrambi i personaggi avranno modo di fare capolino nel prossimodiverse e, in particolare,a riprendere il suo ruolo di Man of Steel per l'evento di tre notti.Il sogno di tutti finalmente diventerà ...