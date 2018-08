“Tutto finito” Il dramma choc della vip della tv | “Ho perso il mio bambino”

caffeinamagazine

(Di giovedì 23 agosto 2018) “Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto”, parole, che lasciano il segno, quelle del noto volto dello spettacolo che ha deciso di confessare il terribiledell’aborto che ha vissuto. A parlare intervistata dal settimanale Oggi è la ex star del porno Eva Henger che ha deciso di raccontare il tragico episodio che l’ha segnata per sempre. Eva aveva un sogno: diventare madre un’altra volta. Dopo le figlie Mercedesz e Jennifer, aveva sperato di restare incinta di nuovo. E il suo sogno si era avverato a 45 anni. “Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro – ha raccontato al settimanale – sapevo che una maternità non è facile alla mia età”. Ma era felice. Entusiasta di veder realizzato il suo sogno. Felice di stringere il suo frugoletto tra le braccia. Ma il suo sogno si è ...