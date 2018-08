Tumori | mieloma silente | verso il test genetico per predire l’evoluzione

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 agosto 2018) In futuro unpotrà permettere di prevedere se unmultiploevolverà in malattia conclamata. E’ la prospettiva che si apre grazie a una ricerca internazionale guidata da due ematologi dell’università degli Studi e della Fondazione Irccs Istituto nazionaledi Milano. Nel lavoro, pubblicato su ‘Nature Communications’, sono stati identificati i cambiamenti alla base della trasformazione da forma asintomatica a cancro vero e proprio. Ilmultiplo – ricordano dall’ateneo meneghino – è il secondo tumore delle cellule del sangue per frequenza e al momento non esistono cure per guarirlo, anche se con i nuovi farmaci la sopravvivenza mediana è passata da circa 3 anni all’inizio del Duemila a 7-10 anni per i pazienti diagnosticati oggi. In alcuni casi la neoplasia è preceduta da una forma asintomatica, in ...