Tuffo nel passato | episodio nove Estate 2006 | l’Italia vince il Mondiale e le canzoni

Tuffo nel passato - ottavo episodio : Estate 2005 - il Live 8 unisce gli appassionati di musica di tutto il globo in nome della solidarietà : Il treno delle estati del passato ci porta alla sua ottava fermata, quella dell’Estate 2005. La prima con Benedetto XVI papa, successore di Giovanni Paolo II morto ad aprile dopo ventisette anni di pontificato. L’Estate dei tragici attentati terroristici della stazione londinese di King’s Cross del 7 Luglio 2005. L’Estate del ventesimo anniversario del Live Aid: per l’occasione Bob Geldof organizza un grande evento fissato per il 2 Luglio, il ...

Lazio-Napoli su Dazn - streaming lento e gol in ritardo. Proteste e ironia social dei tifosi : «Un Tuffo nel passato» : Lazio-Napoli su Dazn per molti è rimasto solo un desiderio, per altri uno stillicidio di immagini bloccate da uno streaming snervante, per molti un rompicapo inestricabile tra cavi Usb...

Tuffo nel lago di Fiastra - 23enne scompare in acqua davanti alla fidanzata : Un giovane si tuffa nel lago di Fiastra e inizia a nuotare per raggiungere l?altra sponda, ma nel tragitto scompare sotto l?acqua. Il 23enne di origini tunisine e residente a Moie - M. A....

Tuffo nel passato - settimo episodio. Estate 2004 : nell’anno dell’Olimpiade greca - i big italiani della musica spadroneggiano : Il treno del passato ci porta alla sua settima fermata. Estate 2004. La Serie A viene ufficialmente allargata a 20 squadre e i club italiani sono agguerriti sul mercato per rinforzare i loro organici in vista dell’importante novità. Valzer di allenatori tra le big: Fabio Capello, dopo quattro annate positive alla Roma, si siede sulla panchina della Juventus per sostituire un Lippi destinato a vestire i panni di CT della Nazionale italiana; la ...

Alle 21 un Tuffo nell'affascinante universo distopico di We Happy Few nella diretta di Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlarvi di We Happy Few, affascinante avventura realizzata da Compulsion Games, software house già responsabile del particolare Contrast e recentemente acquisita da Microsoft.Benvenuti a Wellington Wells, ...

Al Mr. Charlie un Tuffo nella colorata Flower of love : Ritorna l'appuntamento più colorato dell'estate, ritorna Charlie Brown , l'unica serata dal mood vintage che vi permetterà di ballare fino all'alba, sotto le stelle, alla discoteca Mr Charlie , ...

Tuffo nel passato - sesto episodio. Estate in musica 2003 : Ramazzotti trionfa in un’estate di conflitti e scandali calcistici : Estate 2003. La prima di tante estati caratterizzate dalla Guerra dell’Iraq, anche conosciuta come Seconda Guerra del Golfo, scoppiata il 20 marzo 2003. Nel corso di essa, l’Italia non prese parte all’invasione irachena ma fornì il suo appoggio politico e militare al conflitto, inviando alcune truppe nel sud del Paese: la decisione suscitò diverse polemiche nell’opinione pubblica italiana e diversi gesti e manifestazioni di protesta, tra cui la ...

Il nonno più arzillo del web : festeggia i 102 anni con un Tuffo nel lago : Il video del tuffo, postato dal nipote su YouTube, ha superato le 400mila visualizzazioni, scatenando i complimenti degli...

Tuffo nel passato - quinto episodio. Estate 2002 : un’estate Mondiale nello sport e nella musica : Estate 2002. L’Estate del Mondiale nippo-coreano, che in noi italiani ha suscitato tanti rimpianti a causa dell’arbitraggio di Byron Moreno nella fatale sfida valida per gli ottavi di finale contro i padroni di casa della Corea del Sud (2-1 il risultato finale), e che vede vincitore il Brasile di un super Ronaldo (quinto Mondiale vinto dai verdeoro nella loro storia, ancora oggi record imbattuto). Un Ronaldo che lascia l’Inter per unirsi al ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : un Tuffo nella storia (Lourdes-Laruns - 19^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv, orario e percorso della 19^ tappa, da Lourdes fino a Laruns, ultima frazione di montagna di questa edizione.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:52:00 GMT)

THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni del 24 luglio 2018 : un Tuffo nel passato per Shaun : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 24 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Al ricovero di un giovane paziente, Shaun ricorda la vita al fianco del fratello Steve.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Tuffo nel passato : l’estate 2001 in musica è nel segno dei Rossi : Estate 2001. Un’estate per certi versi storica, considerando i fatti di attualità che la caratterizzano: inizia con gli scontri del G8 di Genova e termina con l’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 Settembre, che segna per molti studiosi di storia contemporanea l’inizio di una nuova era, quella della lotta al terrorismo. Nello sport, è l’estate della Roma che vince il terzo scudetto della sua storia, a 18 anni dal secondo, ...

Volevo fare un Tuffo nel mare di Pozzallo - ma i migranti me l’hanno rovinato : Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo. Per un giorno o un’ora appena, sciogliere in acqua le fatiche qualunque. Il cuore a galla, l’odore del sole che solleva il sale. Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo e godere l’umanità grande della mia Sicilia, la vita formicolare, le pance canute degli uomini e i bambini con le ginocchia impantanate. Volevo e avrei voluto, lo avrei voluto molto. Ma per un attimo svagato ho alzato la testa. ...