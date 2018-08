: Trump:soldi a donne no violazione legge - TelevideoRai101 : Trump:soldi a donne no violazione legge - Romolo20895558 : RT @1Natsu01: Bennett: - dichiara di avere una cotta per Asia da anni. - lascia biglietto esplicito per Asia. - ha cercato di estorcere sol… - vivendoadesso : RT @1Natsu01: Bennett: - dichiara di avere una cotta per Asia da anni. - lascia biglietto esplicito per Asia. - ha cercato di estorcere sol… -

I pagamenti fatti dall'ex avvocato di,Michael Cohen, a duelegate a presidente Usa "non sono unadellache finanzia la campagna elettorale". Così si difende il presidente americano in un'intervista a 'Fox and Friends', dopo che il suo ex legale aveva ammesso di aver violato lapagando,durante le presidenziali del 2016, la pornostar Stormy Daniels e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal per conto del magnate. "Il denaro era mio, non della campagna elettorale", precisa.(Di giovedì 23 agosto 2018)