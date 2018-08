Trump e gli altri | tutti gli scandali che rischiano di affondare i repubblicani

Dazi - Trump : “Tassa del 25% per ogni auto che arriva da Ue negli Stati Uniti” : Ha parlato poche ore dopo un’intervista del Segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, al Wall Street Journal nella quale annunciava il rinvio della scadenza di agosto per la pubblicazione di un rapporto sulle tariffe automobilistiche. Donald Trump, nel corso di un comizio in West Virginia, è stato chiaro: “Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriverà negli Stati Uniti dall’Unione europea“, ha detto. Il rinvio annunciato da ...

Doppio colpo a Trump da due aule di tribunale. Gli ex collaboratori Manafort e Cohen colpevoli : Doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, l'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto capi d'accusa. Fra questi il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne, affermando di aver agito "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". In Virginia, Paul Manafort, ex ...

Stati Uniti - ex guardiano nazista SS espulso in Germania/ Trump - "nessun futuro per quelli come lui negli Usa" : Usa, espulso ex guardiano nazista Jakob Palij. Ultime notizie, è stato rimandato in Germania con un aereo atterrato a Dusseldorf: fu aiutante SS a Trawniki(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:30:00 GMT)

Trump consiglia ai critici della Russia di prestare attenzione alla Cina - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha consigliato a tutti coloro che che sono concentrati sulla Russia di fare attenzione alla Cina. "Tutti gli sciocchi che sono così concentrati a guardare ...

BERLINO - VERTICE MERKEL-PUTIN/ Siria - Ucraina e gas con Trump sullo sfondo : gli Usa rischiano l'Europa : BERLINO, VERTICE MERKEL-PUTIN: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:48:00 GMT)

La War room di Mike Pompeo - manovra a tenaglia di Trump con l'Iran : Mike Pompeo vara la "War room". Su mandato del commander in chief: Donald Trump. Il nome, meno minaccioso, è "Iran Action Group" e la sua funzione ufficiale è quella di coordinare e mettere in atto le misure sanzionatorie definite dal presidente Usa dopo l'uscita unilaterale di Washington dall'accordo sul nucleare con Teheran. Il segretario di Stato americano ha annunciato la creazione dell'IAG in una conferenza stampa nella quale ...

Morte di Aretha Franklin - gli omaggi di Donald Trump e Barack Obama : La scomparsa della Regina del Soul è stata capace di unire - seppure nel lutto - ciò che la politica e la società non sono mai riuscite a tenere insieme , in tutto il resto, : l'ex presidente degli Stati Uniti, il democratico Barack Obama, e l'attuale inquilino della Casa Bianca, il ...

Trump contro i giornali Usa : 'Io voglio la vera libertà di stampa' : Donald Trump va al contrattacco dopo l'ondata di editoriali contro i suoi attacchi ai media Usa, in risposta all'appello del Boston Globe. E in un tweet afferma di non volere altro che "la vera ...

Usa - oltre 300 giornali contro Trump : vogliamo stampa libera - : Molteplici le adesioni all'iniziativa del "Boston Globe" per una informazione indipendente: tra gli editoriali contro il presidente statunitense pubblicati in contemporanea, c'è anche quello del "New ...

La campagna dei giornali statunitensi contro gli attacchi di Trump : Oggi più di 300 giornali di tutto il paese hanno pubblicato editoriali per ricordare il valore e l'importanza del giornalismo, spesso denigrato dal presidente degli Stati Uniti The post La campagna dei giornali statunitensi contro gli attacchi di Trump appeared first on Il Post.

Omarosa Newman-Manigualt - ex consigliera di Trump : "Melania usa i suoi outfit per punire il marito" : Le controverse scelte di outfit della first lady statunitense avrebbero il preciso intento di mettere in imbarazzo il marito: lo afferma nel suo nuovo libro, l'ex consigliera della Casa Bianca, Omarosa Newman-Manigualt.Il Daily Mail ha pubblicato alcuni stralci in esclusiva di 'Unhinged', in cui Manigault Newman racconta la sua versione sul retroscena della tanto discussa giacca, indossata dalla moglie di Trump per raggiungere il confine tra ...

Iran - Khamenei avverte Trump : "Con gli Stati Uniti nessun negoziato" : 'Più che le sanzioni è una gestione negligente dell'economia che causa pressioni sugli Iraniani. Non si tratta certo di tradimento, ma di un enorme errore nella gestione', avverte Khamenei. Il quale ...

Trump contro l'Harley Davidson : 'Se lascia gli Usa molti la boicotteranno' : Many @harleyDavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. ...

Casalino torna nella sua CeglieEcco le foto con Donald Trump : Per riprendersi dalle fatiche di un anno durissimo ma di grandi soddisfazioni Rocco Casalino è tornato qualche giorno al suo paese natale, Ceglie Messapica, centro collinare di origini pre-romane con 6 mila trulli e un agro immenso e dalla straordinaria biodiversità Segui su affaritaliani.it