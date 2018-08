Trump dopo le rivelazioni di Cohen | «Con un mio impeachment i mercati crollerebbero»

Dollaro in caduta dopo l'attacco di Trump alla Federal Reserve : 2 Il presidente americano Donald Trump non manca mai di movimentare la scena politica ed economica mondiale. L'ultima uscita è avvenuta la scorsa settimana, quando ha accusato per l'ennesima volta Cina ed Europa di manipolare le proprie valute svalutandole ovviamente e criticato apertamente la Federal Reserve, cioè la Banca centrale americana, per la politica di rialzo dei tassi di riferimento sul Dollaro, in atto ormai da un paio ...

Usa - il futuro di Trump dopo il giorno più nero : tra incriminazione e impeachment - il peso delle elezioni di midterm : Donald Trump reagisce in modo rabbioso al giorno più nero della sua presidenza. Martedì il suo ex avvocato Michael Cohen lo ha coinvolto nella storia di pagamenti a due donne, in violazione della legge elettorale, e il suo ex campaign manager Paul Manafort è stato ritenuto colpevole di 8 capi di imputazione per frode bancaria ed evasione fiscale. “Ho grande rispetto per un uomo così coraggioso”, ha scritto Trump in un tweet, riferendosi a ...

Wall Street apre in rialzo - resta debole il dollaro dopo critiche Trump alla Fed : Partenza in rialzo per Wall Street. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono i segni positivi, con il Dow Jones che sale dello 0,24% a 25.823,32 punti, mentre l'indice S&P 500 avanza dello 0,28% ...

Trump parla con Conte - offre assistenza dopo crollo ponte Genova : New York, 20 ago., askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, 'per esprimere le sue condoglianze e offrire ...

Trump a Conte : "Offriamo assistenza dopo il crollo del ponte Morandi" : A 6 giorni dal crollo del ponte Morandi di Genova arriva all'Italia un'offerta di aiuto da parte degli Stati Uniti. Il presidente Usa, Donald Trump, ha telefonato al presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Oltre a esprimere cordoglio per la tragedia - nella quale hanno perso la vita 43 persone - ha offerto assistenza per gli interventi che dovranno essere presi a sostegno di Genova e dei genovesi.Lo ha fatto sapere la portavoce della ...

Berlino - vertice Merkel-Putin/ Possibile sintonia anti-Trump dopo il gelo? Attesa per dichiarazione congiunta : Berlino, vertice Merkel-Putin: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Chi stalla parte della Turchia? Le nuove amicizie di Erdogan dopo la lite con Trump : Pochi minuti dopo riceveva la telefonata dell'amico Vladimir Putin, giusto per fare un esempio di quale poteva essere la direzione data alla politica estera di Ankara dopo le umiliazioni subite per ...

Io sto con LeBron : dopo le critiche del presidente - anche Melania Trump si schiera con la leggenda Nba : "Lo sport non è mai stato qualcosa che divide la gente, ma qualcosa che unisce. E il presidente ci sta dividendo" ha affermato James, che ha nuovamente lasciato i 'suoi' Cleveland Cavaliers, portati ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli emissioni auto : Teleborsa, - Brilla Fiat Chrysler, che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli emissioni auto : Brilla Fiat Chrysler , che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli standard di ...

A cosa deve badare l’Italia dopo il positivo incontro Trump-Conte : Il vertice bilaterale che si è tenuto lunedì alla Casa Bianca ha avuto come era facilmente prevedibile un esito positivo. Un successo basato sui tradizionali legami storici e culturali tra i due paesi e sulla volontà di entrambi i governi di sottolineare una forte discontinuità con i predecessori. T

Intelligence Usa : “Corea del Nord produce nuovi missili”/ Ultime notizie - nuovo allarme dopo vertice Trump-Kim : Intelligence Usa, "Corea del Nord produce ancora nuovi missili intercontinentali". Ultime notizie, nuovo allarme dalla Casa Bianca dopo il vertice Trump-Kim Jong-un(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Accordo Trump-Juncker/ Borse europee respirano dopo la tregua dazi Usa-Ue : Cosa cambia per le aziende dopo l'Accordo Juncker-Trump. Si rischiano ancora dazi sulle automobili, che sono esplicitamente esclusi dall'intesa raggiunta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:47:00 GMT)

Quando Trump fa il poliziotto buono : dopo l'incontro con Juncker dazi contro Ue più lontani : L'accordo prevede l'esclusione di maggiori imposte per auto e camion di produzione americana in cambio di ulteriori acquisti da parte di prodotti chimici e farmaceutici europei. Ma all'intesa si ...