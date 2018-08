Trump : “Con un mio impeachment i mercati crollerebbero” : «Se venissi messo in stato d’accusa, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri». Donald Trump parla per la prima volta, in un’intervista a Fox and Friends, dell’ipotesi di una richiesta di impeachment da parte dei democratici dopo le elezioni di midterm. «Non so come si possa chiedere l’impeachment per qualcuno ch...