Tria in Cina a caccia di capitali In ballo anche il caso Autostrade

Rapporto Usa : "La Cina ha completato la sua Triade nucleare" : Nella terminologia cinese la quarta generazione corrisponde a quella che nel resto del mondo è considerata come quinta. Allo stesso modo le piattaforme occidentali e russe appartenenti alla quarta ...

Piazzale IsTria - calcinacci da ponte ferroviario : vigili del fuoco in azione : Milano, 17 agosto 2018 - vigili del fuoco in azione su un ponte della ferrovia in Piazzale Istria a Milano a causa della caduta di alcuni calcinacci e per la presenza di ferri a vista. Con i vigili ...

La Cina si conferma il più grande mercato al mondo per l'applicazione della robotica indusTriale per cinque anni consecutivi : La Cina si è confermata per il quinto anno consecutivo il maggiore mercato al mondo per l'applicazione della robotica industriale. Il vice ministro ha aggiunto che nei primi sette mesi di quest'anno ...

Missione di Tria in Cina dal 27 agosto al 2 settembre - anche con... : Il Tesoro sta lavorando alla preparazione del viaggio del ministro dell'Economia Giovanni Tria in Cina dal 27 agosto al 2 settembre.

Governo rassicura su impegno calo debito. Intanto Tria prepara viaggio in Cina per attirare interesse sui Btp : Il Governo cerca di tamponare le tensioni sui Btp. In un vertice telefonico tenutosi ieri tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . I quattro hanno concordato un'unione d'intenti per il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo con la stabilità delle finanze pubbliche ed in particolare la ...

Cina - rallenta produzione indusTriale : ANSA, - PECHINO, 14 AGO - La produzione industriale cinese rallenta a luglio registrando una crescita annua del 6%, invariata su giugno, ma meno del 6,3% atteso dai mercati. I dati diffusi dall'...

MotoGP 2018 - Libere GP d'AusTria : Red Bull Ring come una piscina. FOTO : Ecco le immagini più curiose dai social Il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport MotoGP , canale 207, : gara di Moto3 alle 11.00, Moto2 alle 12.20 e MotoGP alle 14. Qualifiche e gara della MotoGP ...

La FIMP : “Serve un segnale forte da parte delle Regioni : pediaTria e medicina di famiglia necessitano di una programmazione comune” : “Ci sono le opportunità per dare un futuro migliore al servizio sanitario nazionale e alla pediatria di famiglia investendo le risorse derivanti dal riparto delle quote vincolate del Fondo Sanitario 2018 sulla medicina territoriale. Accogliamo con soddisfazione la determinazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, su proposta del Ministero della Salute, di destinare 40 milioni per incrementare le borse di studio e i ...

Legge di Stabilità - aumento Iva?/ Ultime notizie : fisco e investimenti - Tria avvicina Di Maio e Salvini all'Ue : Legge di Stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:39:00 GMT)

Giovanni Tria - il ministro infiltrato contro Lega e M5s : così inginocchia l'Italia alla Cina : Il ministro dell'Economia sa di avere una missione complicatissima per 2019. Una volta finita la stagione del Quantitative easing della Banca centrale europea, lo Stato italiano dovrà darsi da fare ...

Tria : rallenta Pil 2018 ma possibile avvicinarsi a target +1 - 5% : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovani Tria, nel corso di un'audizione in commissione Finanze del Senato."Anche nel 2019 - ha detto - ci sarà un rallentamento dell'economia dei principali ...

Tortoriello - UnindusTria - - il rapporto con la Cina è fondamentale : Teleborsa, - L'aeroporto di Fiumicino ha ospitato oggi, 16 Luglio, nell'area imbarco E per i voli internazionali Extra Schengen una giornata di lavori sullo sviluppo del sistema aeronautico e ...

Cina : diversi fermi per esplosione a sito indusTriale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve