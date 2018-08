Traballano gli ispettori scelti da Toninelli | non lanciarono l' allarme

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Commissari a rischio commissariamento. L'organismo battezzato lo scorso 14 agosto dal titolare del Mit Daniloper indagare sul crollo del Ponte Morandi di Genova potrebbe ritrovarsi presto dimezzato. Dei sei componenti della commissione, infatti, tre sarebbero alle prese con un conflitto d'interessi, estarebbe in queste ore valutando se rimuoverli, per evitare ulteriori polemiche.I nomi sono quelli di Roberto Ferrazza, presidente della commissione, di Antonio Brencich e di Bruno Santoro. I primi due erano presenti, e hanno firmato il relativo verbale, alla riunione del comitato tecnico amministrativo che lo scorso primo febbraio aveva dato il via libera al progetto per la ristrutturazione del viadotto crollato nel capoluogo ligure. In quella sede, vennero evidenziate criticità di vario genere e "aspetti discutibili per quanto riguarda la stima della resistenza del ...