Toti | entro 5 giorni piano abbattimento

Ponte Morandi di Genova - Toti : “Entro cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...

Riavvicinamento Tajani-Toti per rinforzare il centrodestra : Spiragli di ricucitura. Un dialogo che qualcuno definisce "subacqueo", segnato dalla diffidenza e dalle scorie della querelle Rai. Ma anche la necessità tattica sia della Lega che di Forza Italia di tenere viva l'alleanza più naturale e giocare di sponda nel momento in cui, davanti alla tragedia del ponte Morandi, bisogna uscire dal perimetro accogliente della propaganda e compiere scelte complesse e importanti.Un primo test per misurare lo ...

GENOVA - MORANDI : ALLARME CORROSIONE NEL 1979/ Ultime notizie - crollo ponte : Toti "case entro 8 settimane" : crollo ponte GENOVA: MORANDI nel '79, "ALLARME CORROSIONE'. Ultime notizie, Toti 'case a tutti entro 8 settimane'. Fondi e promesse del Governo.

GENOVA - MORANDI : ALLARME CORROSIONE NEL 1979/ Ultime notizie - crollo ponte : Toti “case entro 8 settimane” : GENOVA, trovata un'altra auto: morti sono 43. Ultime notizie crollo ponte MORANDI, trovati tutti i dispersi: ieri i funerali di stato, domani la consegna delle prime case agli sfollati(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Crollo Genova - Toti : entro 8 settimane casa per tutti sfollati : Roma, 19 ago., askanews, - 'A meno di una settimana dal tragico Crollo del ponte Morandi domani consegneremo le prime case per le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Stiamo ...

Crollo Genova - Toti : voglio viadotto sul Polcevera entro un anno : Genova,, askanews, - Come interventi per la gestione dell'emergenza e il ripristino provvisorio della mobilità "siamo nell'ordine dei milioni di euro: il tema dell'emergenza da un punto di vista ...

Crollo ponte Morandi a Genova - Toti e Rixi : entro il 2019 un nuovo viadotto : Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi hanno fissato un obiettivo ambizioso: entro il 2019 i genovesi avranno un nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera al posto del ponte autostradale Morandi crollato il 14 agosto. “Chi paghera’ il nuovo ponte sara’ Societa’ Autostrade, chi lo costruira’ lo valuteremo. Il ponte va ricostruito il prima ...

Toti : "Entro il 2019 un nuovo viadotto" : "Come interventi siamo nell'ordine di milioni di euro. Il tema dell'emergenza squisitamente finanziaria è assolutamente affrontabile, perché è un'area molto piccola della città. Altra cosa è che i ...

Crollo ponte - Toti e Rixi : 'Un nuovo viadotto entro il 2019' : entro il 2019 Genova avrà un nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera, che sostituirà il ponte Morandi. L'obiettivo è stato indicato dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dal ...

Crollo Genova - Toti : voglio viadotto sul Polcevera entro un anno : Roma, 16 ago., askanews, - Come interventi per la gestione dell'emergenza e il ripristino provvisorio della mobilità 'siamo nell'ordine dei milioni di euro: il tema dell'emergenza da un punto di vista ...

Crollo Genova - Toti : entro ottobre alloggi per tutti gli sfollati : Genova, 16 ago., askanews, - 'Ci tengo a dire sul tema degli sfollati che in questo momento tutti sono in qualche modo sistemati. Nessuno dorme nel centro di prima accoglienza che viene però usato per ...

Crollo ponte Genova - Toti : 300 alloggi per gli sfollati entro fine ottobre : “Contiamo entro la fine di ottobre di avere gli alloggi per tutti coloro che hanno perso la casa. Trecento alloggi messi a disposizione da Comune e Regione saranno ristrutturati. Abbiamo individuato immobili nell’area delle case evacuate per fare in modo che chi ha figli a scuola resti nello stesso quartiere e tutti possano continuare ad avere le proprie piccole comodità per quanto possibile. Chi decide per una sistemazione autonoma ...

Centrodestra - Toti : 'La Lega ha la sua strada - da noi serve più sforzo' : 'La Lega ha trovato una sua dimensione, sapendosi rinnovare, trovando un messaggio efficace e un leader capace. Esiste un mondo, quello del mio partito Forza Italia, dell'ex area cattolica, ma anche della destra storica italiana oggi ben rappresentata da Fratelli d'Italia, che credo possano fare uno sforzo in piu' per ...

Centrodestra - Fi spaccata sulla Lega : ‘Se Salvini tradisce finisce come Fini e Alfano’. Ma Toti : ‘Sforzarsi per affiancarlo’ : Alcuni lo attaccano vaticinando per lui la fine di Angelino Alfano e Gianfranco Fini. Altri invece sono molto più morbidi: e addirittura starebbero studiando una rivoluzione interna per avvicinarsi alla Lega. Forza Italia si spacca di fronte a Matteo Salvini. La decisione di correre da solo in Abruzzo, sommata alle dichiarazione del fido Giancarlo Giorgetti – secondo il quale il Centrodestra è ormai “una categoria dello ...