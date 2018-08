: #Genova, Toti: entro 5 giorni Autostrade presenterà il piano di demolizione del #ponteMorandi Conferenza stampa su… - RaiNews : #Genova, Toti: entro 5 giorni Autostrade presenterà il piano di demolizione del #ponteMorandi Conferenza stampa su… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri di sabato stanzierà altri fondi per l'emergenza di Genova dopo il crollo del Ponte Morand… - Leonardotwitt73 : RT @RaiNews: #Genova, Toti: entro 5 giorni Autostrade presenterà il piano di demolizione del #ponteMorandi Conferenza stampa su Rainews24,… -

"Il ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinquelavorativi verrà presentato alla struttura commissariale ilo più piani di Autostrade per demolire il manufatto". Così il commissario per l'emergenza di ponte Morandi, e governatore della Liguriadopo la riunione con Autostrade. E aggiunge: "Non ci sono piani di dettaglio, abbiamo dato alla società tempo fino a venerdì prossimo. Ildovrà essere sottoposto alla Procura, perché serve il dissequestro dei tronconi, quindi andrà in Giunta" conclude.(Di giovedì 23 agosto 2018)