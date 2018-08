Toccate Salvini e veniamo a prendervi a casa | il post choc

Il deputato leghista minaccia i magistrati : "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere - occhio" : Un messaggio shock rivolto ai magistrati: una minaccia per nulla troppo velata. È quella lanciata dal deputato e segretario della Lega in Abruzzo Giusepe Bellachioma su Facebook. Condividendo un messaggio di Matteo Salvini sull'indagine contro ignoti aperta per il caso della Diciotti, Bellachioma ha aggiunto: "Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa..occhio!!!"