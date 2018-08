TIM in soccorso di DAZN dopo i problemi di streaming della prima giornata di Serie A

tuttoandroid

: TIM in soccorso di #DAZN dopo i problemi di streaming della prima giornata di #SerieA - TuttoAndroid : TIM in soccorso di #DAZN dopo i problemi di streaming della prima giornata di #SerieA - Claudio_Forzano : RT @Cor_Com: #Tim in soccorso di# Dazn, più risorse di rete per scongiurare un nuovo flop - Riccardo_Tim : RT @GianricoCarof: Qualcuno sta commettendo reati gravi, nella vicenda della nave Diciotti: omissione di soccorso, violenza privata e/o se… -

(Di giovedì 23 agosto 2018)e ididurante ladi campionato: TIM potrebbe correre in aiuto del servizio, e il Codacons è pronto a scendere in campo per pratiche scorrette. L'articolo TIM indididiA proviene da TuttoAndroid.