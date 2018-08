This Is Us 3 | Melanie Liburd sarà regular | CAST

ilnotiziangolo

(Di giovedì 23 agosto 2018)Is Us 3& news –ritornerà ancora nella serie Tv più amata degli ultimi anni. Il drama guidato da Milo Ventimiglia nei panni di Jack vedrà ancora l’attrice nei panni di Zoe. La terza stagione potrà contare su una sua presenza, in previsione di una trama particolare.Is Us 3 ci ha già svelato qualche anticipazione sulla traccia narrativa che la riguarda.neldiIs Us 3: chi è Zoe? La presentazione ufficiale diè avvenuta nella scorsa stagione. Nelle ultime battute dello show abbiamo infatti scoperto che la cugina di Beth ha un legame di qualche tipo con la famiglia Pearson. E non si tratta di certo del suo rapporto di parentela con la moglie di Randall. SPOILER ALERT Sappiamo infatti grazie ad un flashback che Zoe avrà una relazione con Kevin, mentre i due si sposteranno verso il ...