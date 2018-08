The Man In The High Castle 3 | il trailer con la cover di Pride degli U2

Rohingya : Save The Children - ad un anno dall'inizio della crisi un allarmante numero di bambini rimasto orfano a causa delle brutali ... : Ancora nessuna condanna o indagine imparziale e indipendente su questi crimini Un bambino Rohingya su due fuggito in Bangladesh senza i genitori è rimasto orfano a causa delle brutali violenze. Lo ...

Simon&TheStars settimanale : Toro guardati intorno - Leone non giocare al gatto col topo : Tra impegni di lavoro e cambiamenti in atto, ognuno sembrava più 'chiuso' nel proprio mondo. Ora c'è maggiore apertura verso l'altro, e voglia di ritrovare complicità. Sale il termometro dell'eros, ...

Bring Me The Horizon : fuori con il nuovo singolo Mantra : I Bring Me The Horizon tornano sulle scene rock dopo più di 4 anni di distanza con il nuovo singolo uscito il 21 luglio, Mantra, che preannuncia infatti l'album Amo, in uscita l'11 gennaio 2019. I fan della band possono dunque stare tranquilli, i BMTH sono tornati. Molti dubbi e rumors circondavano le sorti di questo nuovo album, i più informati temevano che le condizioni di salute di Oliver Sykes, lead-singer della band, avrebbero potuto far ...

Gamescom 2018 : un video di gameplay per The Dark Pictures : Man of Medan : Come segnala Gematsu, The Dark Pictures: Man of Medan è giocabile alla Gamescom 2018 ed è stato pubblicato online un video di gameplay.Annunciato all'inizio di questa settimana, Man of Medan è il primo episodio di una serie di giochi horror cinematografici standalone chiamati The Dark Pictures sviluppati da Supermassive Games. Come riportato in precedenza nel comunicato ufficiale, "in Man of Medan, cinque giovani americani si trovano in ...

Fabrizio Moro ed Ermal Meta / La coppia ricomposta dopo la vittoria del Festival di Sanremo: Fabrizio Moro ed Ermal Meta, la coppia si ricompone dopo la splendida vittoria al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non mi avete fatto niente".

Stash dei The Kolors : ‘I social network stanno sovrastando la vostra umanità’ : Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino, è divenuto celebre nel 2015 quando col suo gruppo, i The Kolors, ha vinto la 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora si sono susseguiti singoli, album, tour e pure una partecipazione a Sanremo. Adesso sono in promozione con il nuovo singolo Come le onde e continuano a girare l’Italia. Il rapporto con i fan è molto stretto e un fatto in particolare ha convinto Stash ha fare ...

Batwoman debutta in The Flash 5 - Arrow 7 e Supergirl 4 a dicembre : rivelata la programmazione del crossover Arrowverse : Sarà The Flash 5 ad aprire le porte a Batwoman e a rivelarlo è proprio The CW che nelle scorse ore ha annunciato la programmazione del crossover Arrowverse già previsto per il prossimo dicembre. La rete ha già annunciato il crossover rivelando anche che non farà da pilot alla nuova serie già ordinata e incentrata proprio su Kate Kane che avrà il volto di Ruby Rose. L'attrice sarà sul set già nelle prossime settimane mentre The CW ha ...

Crac di Lehman BroThers. La festa degli ex manager che fa infuriare l'America : New York - Il gusto del macabro non risparmia nemmeno Wall Street. Per il decimo anniversario dalla bancarotta di Lehman Brothers sono stati organizzati una serie di party segreti a Londra, New York e Hong Kong, forse un modo per esorcizzare l'evento che ha dato il via alla più devastante crisi finanziaria dai tempi della Grande Recessione, che tuttavia ha già sollevato un vespaio di polemiche. I protagonisti sono gli stessi ex dipendenti: ...

Alessandro Siani / Torna in tv dopo lo spettacolo all'Arena del sud: Alessandro Siani, l'attore e comico Torna in televisione dopo lo spettacolo che l'ha visto protagonista all'Arena del Sud. Grande attesa da parte del pubblico per lui.

Pippo Baudo / Il re Mida della televisione e un altro step nella sua carriera: Pippo Baudo: il re Mida della televisione è pronto per un altro step nella sua scintillante carriera. L'ennesimo ritorno di fronte al grande pubblico italiano.

The Good Doctor torna su Rai1 dopo lo stop della scorsa settimana : come finirà la fuga di Shaun? Anticipazioni 28 agosto : Il finale di The Good Doctor è destinato a slittare dopo lo stop della scorsa settimana. Non sappiamo ancora se la serie con Freddi Highmore andrà in onda davvero fino all'11 settembre ma quello che è certo è che la Rai dovrà accelerare se non vorrà spingersi troppo in là, al ridosso dell'inizio della nuova stagione telefilmica già annunciata ormai da settimane. Le soluzioni verranno presto comunicate mentre il pubblico oggi, 21 agosto, ...

Crac Lehman BroThers : feste private a New York - Londra - Hong Kong per il decimo anniversario : Il Crac di Lehman Brothers? Diventa un'occasione per festeggiare. Così scrive il Financial Times, parlando di feste segrete organizzate in tutto il mondo in occasione del decimo anniversario dal collasso della banca americana.

Anelli - orologi e bracciali tempestati di diamanti ed esibiti sui social : gli ultimi folli acquisti di MayweaTher! [GALLERY] : Floyd Mayweather mostra per l’ennesima volta i suoi gioielli, l’ultimo acquisto del pugile è un orologio tempestato di diamanti dal valore inestimabile Floyd Mayweather dopo l’orologio esibito su Instagram solo qualche settimana fa, su cui spiccano 239 diamanti, ne mostra altri due ancor più tempestati di pietre preziose. Il pugile, non è abituato di certo a nascondere lo sfarzo che lo circonda e per questo motivo tra i ...

Gamescom 2018 : Supermassive Games presenta Man of Medan primo gioco della serie The Dark Pictures : La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sul palco si è presentata Supermassive Games.La compagnia ha svelato il primo gioco della serie The Dark Pictures, che risponde al nome di Man of Medan.Qui sotto potete vedere il trailer:Read more…