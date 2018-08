«The Innocents» | una nuova erede di «Stranger Things»

The Innocents : trama - cast e promo della serie tv Netflix : The Innocents verrà distribuito da Netflix il 24 agosto 2018. La serie Tv Sci-Fi si concentra su una storia d’amore difficile, ostacolata da segreti e menzogne di diversi genitori. Alla guida del cast troviamo Sorcha Groundsell e Percelle Ascott, oltre a Guy Pearce. La trama di The Innocents ci svela subito che ci sarà molto da scoprire in questo nuovo drama di Netflix, mentre due adolescenti affrontano un viaggio all’interno ed ...

II nuovo trailer di The Innocents - tra paranormale e horror : Il 24 agosto su Netflix sbarca The Innocents, una serie originale che promette bene per chi ama mistero, paranormale e anche una punta di horror. Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, arriva un trailer più lungo (forse troppo?) per chi vuole calarsi nelle atmosfere di questa produzione che annovera nel cast Guy Pearce, Sorcha Groundsell e Percelle Ascott. Al centro del racconto, una ragazza non come tutte le altre: June McDaniel infatti può ...