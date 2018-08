The Big Bang Theory | la dodicesima sarà l’ultima stagione Colpa di Sheldon?

The Big Bang Theory - la fine. Il motivo? Jim Parsons è pronto a lasciare : È difficile capire quando è il momento di dire basta ed è coraggioso farlo soprattutto se le cose vanno bene. Ma quando il tuo attore principale è deciso a mollare non ha senso trascinare una serie tv sperando venga accettata dai fan. E i produttori di The Big Bang Theory hanno compreso che il momento era arrivato e hanno annunciato: la 12esima stagione di The Big Bang Theory, in onda negli stati uniti dal 24 settembre, sarà l’ultima. Il ...

Addio a The Big Bang Theory : la serie tv chiude dopo 12 stagioni : Si dicono increduli i protagonisti di The Big Bang Theory , di cui è stato improvvisamente decretato il finale al termine della dodicesima stagione che arriverà sugli schermi nei prossimi mesi. Chuck ...

5 momenti in cui abbiamo riso con Sheldon Cooper in The Big Bang Theory : Jim Parsons, conosciuto soprattutto per il ruolo di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, lascia la sitcom dopo dodici stagioni di successi. Ecco cinque momenti in cui abbiamo riso con il geniale e ...

Il cast di The Big Bang Theory dice addio alla serie : i messaggi di Jim Parsons - Kaley Cuoco e Mayim Bialik : Il cast di The Big Bang Theory ha ringraziato la serie e i fan per lo straordinario supporto dato nel corso di questi undici anni. La sit-com di CBS si concluderà con la dodicesima stagione a maggio 2019. Dopo voci e smentite, alla fine il network ha deciso sul destino di uno degli show più seguiti al mondo, lasciando certamente amarezza nel cuore dei fan. Il primo messaggio d'addio e di ringraziamento è giunto dalla Warner Bros. e da Chuck ...

Addio a Sheldon Cooper - The Big Bang Theory chiude dopo 12 stagioni : È ufficialmente arrivata la fine. La Warner Bros Television ha annunciato che The Big Bang Theory vedrà la sua ultima stagione nel 2019. Dovremo quindi prepararci a dire Addio per sempre a Sheldon ...

Big Bang Theory chiude dopo 12 anni : addio alla sitcom americana per gli appassionati di scienza : La notizia è di quelle che nessun nerd appassionato di scienza, fantascienza e serie Tv vorrebbe mai ricevere: dopo 12 anni chiude The Big Bang Theory la sitcom americana ambientata nel mondo surreale e straordinario di 4 menti geniali, giovani ricercatori universitari del California Institute of Technology e dei loro amici. Il dottor Sheldon Cooper, fisico teorico e aspirante premio Nobel, la fidanzata neurobiologa Amy Farrah Fowler, il dottor ...

“The Big Bang Theory” finirà nel 2019 : "La fine di Big Bang Theory si avvicina. Farò tesoro della mia 'Big Bang family' fino alla fine dei miei giorni". Queste le parole commosse del produttore Bill Prady, a proposito della prossima chiusura dell'amatissima serie, che avverrà nel 2019. La notizia è stata annunciata da Warner Bros. Television e CBS, le società che producono e trasmettono la serie."L'unica cosa di cui il cast ha discusso a proposito della ...

The Big Bang Theory chiude col 2019. Ed è tutta colpa di Sheldon : L’annuncio è arrivato ieri senza troppe spiegazioni: la CBS ha deciso che con la stagione 12 The Big Bang Theory concluderà il suo lungo cammino. A consolazione, all’infausto comunicato si aggiunge la promessa di un’ultima serie di episodi e un finale che consegnerà la sitcom alla storia “con un’epica chiusura”. Dodici ore dopo, inizia a circolare la voce che il probabile responsabile di tutto questo sia il ...

The Big Bang Theory : la dodicesima sarà l’ultima stagione. Colpa di Sheldon? : The Big Bang Theory 11 (season finale) La fine sta per essere scritta. Era il settembre 2007 quando sugli schermi americani di CBS debuttava, quasi in sordina, la sitcom che avrebbe segnato gli anni avvenire della tv a stelle e strisce. E ora, dopo dodici anni, è arrivato il momento di dire addio a The Big Bang Theory. La dodicesima stagione, in partenza il prossimo 24 settembre per poi concludersi a maggio 2019, sarà l’ultima. Con un ...

The Big Bang Theory chiude dopo la dodicesima stagione/ “Chiusura creativamente epica!” - i record della serie : The Big Bang Theory chiude con la dodicesima stagione, ecco le parole dei produttori e il comunicato stampa ufficiale di Warner Bros, CBS e l'ideatore Chuck Lorre.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:35:00 GMT)

The Big Bang Theory - la fine : È difficile capire quando è il momento di dire basta ed è coraggioso farlo soprattutto se le cose vanno bene. E i produttori di The Big Bang Theory hanno compreso che il momento era arrivato e hanno annunciato: la 12esima stagione di The Big Bang Theory, in onda negli stati uniti dal 24 settembre, sarà l’ultima. Warner Bros. Television, CBS e l’ideatore Chuck Lorre hanno fatto sapere, “Saremo sempre grati ai nostri fan per il ...

The Big Bang Theory - anche il "no" di Jim Parsons dietro la decisione di chiudere la serie : "Non crediamo che la prossima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima": così, ad inizio mese, diceva Kelly Kahl, la presidente della sezione Intrattenimento della Cbs. Ieri, però, è arrivato un "E invece..." che ha cambiato le carte in tavola. Come vi abbiamo già raccontato, infatti, la dodicesima stagione della sit-com, in partenza negli Stati Uniti il 24 settembre, sarà l'ultima.Un annuncio che non rivela risentimenti o divergenze ...

The Big Bang Theory terminerà con la dodicesima stagione : L’ipotesi su una possibile e imminente conclusione di The Big Bang Theory circolava ormai da tempo ma molti, soprattutto i manager della Cbs, canale per cui la serie è un vero e proprio blockbuster, speravano in un prolungamento. Invece in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale grazie a un comunicato congiunto della Warner Bros, studio che la produce, e del creatore Chuck Lorre: la dodicesima stagione delle avventure di Sheldon ...

«The Big Bang Theory» : la prossima stagione sarà l’ultima : La CBS ci ha provato, ha tentato in tutti i modi di aprire uno spiraglio per una tredicesima stagione. «Ci sono delle trattative con la Warner Bros», aveva dichiarato Kelly Kahl, capo dell’intrattenimento del network, durante il Television Critics Association Press Tour, ma non c’è stato nulla da fare. L’ultimo ciclo di episodi, al via in America il 24 settembre, sarà la fine di Big Bang Theory, la serie cult dedicata agli ...