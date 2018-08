The 100 1×13 | il finale di stagione | Anticipazioni 23 agosto

The 100 1×12 : il sacrificio di Lincoln | Anticipazioni 22 agosto : The 100 1×12 andrà in onda sul 20 nella seconda serata di oggi, 22 agosto 2018. “Noi siamo terrestri – 1 parte” è l’episodio che precederà la conclusione della prima stagione. Scopriremo il destino di Clarke, mentre Anya verrà scalzata dall’altro leader dei Terrestri, Tristan. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 1×12 ci confermano che Lincoln dovrà sacrificarsi per salvare il popolo del Cielo. The 100 ...

The 100 1×09 : un’esplosione sull’Arca | Anticipazioni 19 agosto : The 100 1×09 trama e Anticipazioni 19 agosto 2018 – Nella seconda serata di oggi, il Canale 20 trasmetterà il nono episodio della serie Tv. “Il giorno dell’unità” promette con il suo titolo di vedere il popolo del Cielo e i Terrestri stringere un’alleanza. Le cose tuttavia andranno molto diversamente. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 1×09 ci confermano inoltre che anche l’Arca subirà una ...

The 100 6 : titoli - data e news sulla sesta stagione : The 100 6 news e date: quando andrà in onda la sesta stagione della serie Tv? Ancora non si conosce giorno e mese di quando potremo assistere ai nuovi episodi, ma sappiamo già alcuni particolari grazie agli indizi rilasciati dall’emittente The CW. Sappiamo infatti che la premiere di The 100 6 andrà in onda nel 2019, così come chi ci sarà del cast e chi invece rimarrà forse fuori dalla trama principale. Il tutto grazie agli ultimi eventi ...

The 100 1×08 : il piano di omicidio contro Jaha | Anticipazioni 18 agosto : The 100 1×08 trama e Anticipazioni – L’ottavo episodio della serie Tv andrà in onda sul Canale 20 nella seconda serata di oggi, sabato 18 agosto 2018. The 100 1×08, dal titolo “Lo sballo di un giorno“, vedrà Lincoln e Octavia stringere un legame che spingerà la Delinquente a liberare il Terrestre. Una psicosi di Bellamy svelerà invece il piano segreto di Diana. The 100 1×08 trama e Anticipazioni 18 agosto I ...

The 100 1×07 : Finn condannato a morte? | Anticipazioni 17 agosto : The 100 1×07 trama e Anticipazioni 17 agosto – Il settimo episodio della serie Tv andrà in onda questa sera sul Canale 20, dalle 22.45. Il titolo assegnato in origine “La tempesta” è stato ritradotto con “Argomenti sotto pressione“, che si avvicina all’originale “Contents Under Pressure“. La trama di The 100 1×07 ruota infatti attorno alla possibilità che Finn riesca a non sopravvivere ...

Svelati i titoli dei primi due episodi di The 100 6 - la sesta stagione inizia con gli alieni? : Tramite Spoiler TV, sono stati resi noti i titoli dei primi due episodi di The 100 6. Dopo poco più di una settimana dal finale della quinta stagione, i produttori della serie distopica sono già al lavoro sul prossimo capitolo. Gli eventi avvenuti nell'episodio conclusivo, dal titolo "Damocles - Part II", hanno cambiato, di nuovo, l'assetto dello show post-apocalittico. Quel "End of Book I" indica la fine del primo atto di The 100 e l'inizio di ...

The 100 1×05 : Una brutta sorpresa per Clarke | Anticipazioni 15 agosto : The 100 1×05 trama e Anticipazioni del 15 agosto – Nella seconda serata del canale 20 di oggi, andrà in onda il quinto episodio della serie Tv. Dal titolo “Ultimi bagliori del crepuscolo“, assisteremo ad un colpo di scena che lascerà di stucco Clarke. Le Anticipazioni di The 100 1×05 ci parlano infatti dell’arrivo di Raven e del suo particolare rapporto con Finn. The 100 1×05 trama e Anticipazioni 15 ...

Octavia di The 100 in arresto per violenza domestica : Octavia di The 100, ovvero l’attrice Marie Avgeropoulos, è stata arrestata la settimana scorsa con l’accusa di violenza domestica. A denunciarla è stato il compagno in seguito ad una lite violenta, sfociata con l’allarme lanciato alla Polizia locale. Al loro arrivo, le autorità hanno scoperto che l’uomo era ricoperto di diversi lividi. La protagonista di The 100, conosciuta per il suo ruolo di Octavia, è stata arrestata ...

The 100 1×04 : anticipazioni del 14 agosto - Murphy rischia la vita : The 100 1×04 anticipazioni del 14 agosto – La serie tv ritorna nella seconda serata del Canale 20 con il suo quarto episodio. Il titolo è “La legge di Murphy” e vedremo il protagonista più contestato dello show finire al centro di diverse polemiche da parte dei compagni. In prima linea Clarke, che lo accuserà della morte di Wells. Le anticipazioni sulla trama di The 100 1×04 ci annunciano comunque una tragedia, anche ...

The 100 1×03 : anticipazioni 13 agosto - il primo omicidio dei Cento : The 100 1×03 andrà in onda sul canale 20 di Mediaset nella seconda serata di oggi, lunedì 13 agosto 2018. “La Terra uccide” ci svelerà parte del passato di Clarke e di come sia finita fra i Delinquenti. Questo spingerà la protagonista verso la rottura con Abby. Le anticipazioni sulla trama di The 100 1×03 ci indicano inoltre che Bellamy sarà coinvolto in via indiretta nella morte di un compagno. The 100 1×03 trama e ...

Arriva The 100 5 su Mediaset Premium da settembre : trama e programmazione : Negli Stati Uniti è appena andato in onda il finale di stagione, e ora Arriva The 100 5 su Mediaset Premium. In esclusiva, la storia dei cento delinquenti approda anche in Italia.. La messa in onda della quinta stagione è programmata per settembre su Premium Action, con un episodio a cadenza settimanale. Al momento, la data ufficiale è ancora sconosciuta. In The 100 5, la storia si svolge sei anni dopo gli eventi della quarta stagione e dopo ...

The 100 1×02 : il tradimento di Clarke | Anticipazioni 12 agosto : The 100 1×02 andrà in onda nella seconda serata del canale 20 di Mediaset, oggi domenica 12 agosto 2018. L’emittente trasmetterà la seconda puntata, dal titolo “Competenze Terrestri“: si verificheranno già i primi scontri fra i Delinquenti di Clarke e gli abitanti della Terra. Secondo le Anticipazioni di The 100 1×02, la leader dei Cento prenderà una decisione autonoma e contraria al resto del gruppo. The 100 ...

The 100 : personaggi principali e secondari : The 100 personaggi e schede in breve – La prima stagione ci presenta il cast principale e secondario della serie Tv in onda su The CW in America. Lo show è guidato da Eliza Taylor, che incontriamo nei panni di Clarke ed al fianco di un gruppo di giovani attori. Fra questi troviamo Bob Morley nel ruolo di Bellamy Blake e Richard Harmon in quello di John Murphy. I personaggi di The 100 si dividono inoltre fra Delinquenti, popolo del Cielo, ...

The 100 : trama - episodi e personaggi della prima stagione : The 100 prima stagione – La serie Tv ha debuttato nel 2014 sulla The CW, in onda l’anno successivo in Italia grazie a Premium Action. Dall’11 agosto 2018 va in onda in chiaro sul canale 20 di Mediaset. Il capitolo è composto inoltre da 13 episodi, in cui viene presentata la trama generale ed i personaggi principali e ricorrenti. Al centro della prima stagione di The 100 troviamo lo scontro fra il popolo del Cielo ed i Terrestri ...