(Di giovedì 23 agosto 2018) Stanno diventando sempre più somiglianti a quelle statuette che raffigurano Buddha con un sorriso allegro e un ventre gigante. Itailandesi stanno allargando sempre di più le cinture delle loro tuniche. Sono sempre più, tanto che i funzionari del Dipartimento di sanità pubblica hanno emesso un avviso a livello nazionale: hanno esortato i laici a offrire cibi più salutari aiche, ogni mattina, come vuole la tradizione buddista, ricevono i loro pasti dai fedeli, per strada. Amporn Bejapolpitak, vicedirettore generale del dipartimento, ha anche suggerito aidi prevedere un po’ di attività fisica (va bene anche la pulizia dei templi) nelle loro vite sedentarie, fatte di preghiera e meditazione. L’tà ha raggiunto livelli allarmanti in, che si classifica come la seconda nazione meno in linea dell’Asia, dopo la Malesia. Un uomo ...