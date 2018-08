Testa e sacrifici | CR7 si diventa così

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Dieci milioni di like in poche ore per la foto di Cristiano Ronaldo con i figli e Georgina con la divisa ufficiale della Juventus e il messaggio "Famiglia bianconera". E l'intervista a Dazn, di cui il fenomeno portoghese èto testimonial nel mondo, spiega tutto. Perché CR7 è letteralmente attratto dalla Signora: "È forte. Ci sono condizioni straordinarie. Sono sorpreso, in positivo. Ci alleniamo duramente tutti i giorni". È questo è pane per i suoi denti, inevitabile per uno che cura in modo meticoloso il suo fisico. "Hanno dei metodi particolari, sono molto professionali", sottolinea Ronaldo. E conferma che il sì alla Juventus è arrivato "perché mi ha voluto più di tutti. Non me lo sarei mai immaginato di giocare qui, ma è venuto in maniera naturale. Anche per quell'ovazione dello Stadium dopo il gol in Champions. Sono rimasto senza parole. E poi la Juve mi ha voluto più di ...