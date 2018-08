Terrore in strada | armato di coltello aggredisce i passanti Un morto e due feriti

Genova - Terrore sulla A10 : crolla il ponte sull'autostrada : È sprofondato sulla A10 mentre le automobili sfrecciavano in un senso e nell'altro (guarda il video). Un tonfo devastante di cemento e calcinacci che da quasi cinquanta metri di altezza si è riversato rovinosamente sulla carreggiata, che corre sotto ponte Morandi, il viadotto sull'autostrada che attraversa la Val Polcevera, e ha schiacciato automobili e palazzi imprigionando le persone sotto le macerie. Forse il violento nubifragio, che questa ...

Terrore in autostrada - l’aereo passa sopra le auto e semina il panico. L’atterraggio è da brividi : Un Cessna 172 è atterrato in autostrada a San Leandro, in California, dopo aver avuto un problema meccanico alla pompa di benzina. La scena è stata ripresa dalla dashcam di una coppia, Eric e Brandi Geer. I due, terrorizzati come – presumibilmente – gli altri automobilisti, hanno raccontato ai media locali che il pilota è rimasto, in volo, a pochi metri dalla strada, finché non ha avuto lo spazio sufficiente tra le auto per poter ...

Terrore a Manchester - sparatoria in strada dopo una festa : 10 feriti : È di dieci feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'attacco di stanotte a Manchester, in Inghilterra, dove sono stati uditi dei colpi di...

Terrore in strada a Toronto - uomo spara e fa 2 vittime :