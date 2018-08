Terremoto | ss 647 | verifiche Anas in fase di ultimazione

Terremoto Molise - Anas : ultimate le prime verifiche sulla SS647 : Si avvia alla conclusione la prima parte delle verifiche condotte da Anas sulla SS647 ‘Fondo Valle del Biferno’, interdetta al transito tra il km 47,600 e il km 63,400, in via precauzionale, dalla notte del 17 agosto, a seguito delle scosse di Terremoto in Molise. E’ stata ispezionata, in coordinamento con prefettura ed enti locali, la quasi totalità dell’infrastruttura, in particolare le opere d’arte, eseguendo anche rilievi ...

Terremoto Molise - viabilità : verifiche lungo la SS647 : Proseguono le verifiche e gli approfondimenti da parte di Anas lungo la SS647 ‘Fondo Valle del Biferno‘ (Campobasso), chiusa al traffico in via precauzionale dalla notte del 17 agosto tra il km 47,600 ed il km 63,400, a seguito delle scosse di Terremoto che hanno colpito il Molise. Allo stato attuale, l’azienda, in costante contatto con Prefettura ed Enti Locali, sta eseguendo rilievi di dettaglio con strumentazione specialistica e ...

Terremoto Molise : edifici inagibili - gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiusa : Il Basso Molise fa i conti con l’emergenza Terremoto, tra edifici inagibili, gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiusa a causa dei controlli al viadotto del Liscione: centinaia le persone che hanno dormito in auto o nelle tende predisposte dalla protezione civile regionale. A Montecilfone, epicentro del sisma di ieri sera, sono inagibili la chiesa, l’ufficio postale, alcuni abitazioni e diversi negozi. Decine di ...

Terremoto : Molise - edifici inagibili e SS 647 chiusa : edifici inagibili, gente in strada e statale 647 'Bifernina' ancora chiusa a causa dei controlli al viadotto del Liscione. Il Basso Molise si è svegliato sotto shock e fa i conti con il Terremoto. Centinaia le persone che hanno dormito in auto o nelle tende predisposte in poche ore dalla Protezione civile regionale. A Montecilfone, epicentro del sisma, sono inagibili la chiesa, l'ufficio postale, alcuni ...

Terremoto Molise : osservato speciale un piccolo ponte sulla SS647 : In merito alle scosse di Terremoto che si sono verificate nella serata di ieri in Molise, “stiamo facendo controlli sul viadotto che sovrasta la diga del Liscione, ma quello interessato da verifiche piu’ approfondite, in quanto appare fuori squadra, e’ un piccolo ponte tra Palata e Guardialfiera, sulla statale 647 Bifernina. Stiamo aspettando che arrivi una speciale attrezzatura per verificare le reali condizioni della ...