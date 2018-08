Terremoto | notte di ricordi e preghiere Conte alla veglia a Pescara del Tronto

Terremoto centro Italia - due anni dopo il sisma Accumoli è un paese fantasma. Oggi la notte del ricordo : Ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo, a due anni dal sisma del 24 agosto 2016. Nei due comuni del Reatino colpiti dal Terremoto si svolgeranno diversi momenti di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica in una delle frazioni di Accumoli che contò il maggior numero di vittime. La veglia di preghiera si svolgerà, ...

Terremoto Centro Italia : due anni dal sisma - ad Amatrice e Accumoli la notte del ricordo : A due anni dal Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo: nei centri del Reatino devastati dalle scosse si terranno diversi eventi di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica, mentre la veglia di preghiera si svolgerà ad Amatrice. A partire dalle 3, i presenti, con ...

Terremoto - scosse nella notte a Reggio Emilia : una di magnitudo 3.9. Trema ancora il Basso Molise : Dopo lo sciame sismico in Molise, la terra Trema ancora, questa volta due scosse hanno interessato la zona di Reggio Emilia. Alle 2.33 della scorsa notte l’Ingv ha registrato un primo evento sismico di magnitudo 3.9 con epicentro a 3 chilometri da Bagnolo in Piano, ad una profondità di 9 chilometri circa. Poi, dopo poco meno di un’ora, alle 3.07 una nuovo Terremoto di forza 2.2 ha fatto Tremare la stessa area. Il Terremoto è stato ...

Scossa di Terremoto nella notte nel Reggiano : magnitudo 3.9 | La terra trema anche in Molise : L'epicentro è stato individuato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano, con ipocentro a 9 km di profondità. La Scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. Paura in Molise dove prosegue lo sciame sisimico

Terremoto - paura nella notte in Emilia : forte scossa di magnitudo 3.9 : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato alle 2:33 in provincia di Reggio Emilia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 3 km a nord di Bagnolo di Piano. Poco dopo un’altra scossa più leggera.Continua a leggere

Terremoto in Molise - nella notte un'altra scossa : sono 190 dal 14 agosto : La terra continua a tremare in Molise. Intorno alle 2,07 si è registrata una scossa di Terremoto magnitudo 3, con epicentro sempre vicino a Montecilfone (Campobasso). sono circa...

Terremoto oggi in Umbria e Molise/ Ultime notizie Montecilfone - nuova scossa M 3.0 : ancora paura nella notte : Terremoto oggi in Molise: nuova scossa nella notte a Montecilfone, in provincia di Campobasso pari a M 3.0; trema anche l'Umbria con doppia scossa a Perugia.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:28:00 GMT)

Terremoto - nuova scossa nella notte in provincia di Campobasso : Una scossa di magnitudo tre è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 2 e 7 minuti della scorsa notte. L'epicentro è a Montecilfone, in provincia di Campobasso.Continua a leggere

Terremoto Molise - prosegue lo sciame sismico : scossa nella notte - quasi 200 dal 14 agosto : prosegue lo sciame sismico in Molise: alle 02:07 si è verificato un Terremoto magnitudo 3, con epicentro a 3 km sudest da Montecilfone (Campobasso) e ipocentro a una profondita di 26 km. Sono circa 190 gli eventi sismici localizzati nell’area dal 14 agosto, di cui 22 di magnitudo uguale o superiore a 2, il più forte dei quali di magnitudo 5.1 alle 20:19 del 16 agosto. Non si segnalano al momento ulteriori danni. L'articolo Terremoto ...

Terremoto in Molise - nuova scossa di magnitudo 3 nella notte : Ancora un episodio dopo quelli dei giorni scorsi: è stato registrato alle 2,07 sempre nella zona di Montecilfone (Campobasso)

Nuova forte scossa di Terremoto - torna la paura in Indonesia : nella notte sisma del 6.3 : L'Indonesia torna a tremare: nella notte italiana una Nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull'isola di Lombok, con magnitudo di 6.3. Si tratta della stessa zona del Paese già duramente colpita poche settimane fa dalle scosse che hanno provocato la morte di 460 persone e la distruzione di interi villaggi.Continua a leggere

Terremoto - violentissima scossa nella notte alle isole Fiji : onde di tsunami nell’oceano Pacifico : Una violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 8.2 ha colpito nella notte le isole Fiji, nell’oceano Pacifico, alle 02:19 (ora italiana). La scossa fortunatamente s’è verificata a 563,4km di profondità e in base alle prime informazioni non sembra aver provocato danni significativi in superficie, perché la profondità ha consentito alle onde sismiche di dissiparsi quasi completamente prima di arrivare al suolo. Il centro di allerta ...

Terremoto MOLISE - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie Campobasso - due forti scosse M 3.3 e M 2.9 nella notte : TERREMOTO MOLISE, M 5.1 a MONTECILFONE: Ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:23:00 GMT)

Molise - due nuove scosse di Terremoto nella notte : Molise, due nuove scosse di terremoto nella notte La terra continua a tremare nella regione. I due nuovi episodi si sono verificati nell'area di Guglionesi, con magnitudo 2.4, e a Montecilfone, con magnitudo 3.3. Il 16 agosto già registrata una serie di 27 terremoti Parole chiave: ...