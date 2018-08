Terremoto Molise | Borrelli | le scosse lungo la costa garganica su una faglia diversa

Terremoto Molise : “Possibili scosse ancora più forti”/ Allarme Protezione civile : “Serve massima attenzione” : Terremoto Molise, Allarme Protezione civile: “Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione”. Le ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:42:00 GMT)

Terremoto in Molise. Aumentata la probabilità di una scossa ancora più forte : La Protezione Civile è sempre pronta ad affrontare le eventuali emergenze in ogni angolo del Paese. In queste ore i suoi vertici si trovano in Molise, Regione interessata da diverse forti scosse negli ultimi giorni.--“C’è il Terremoto, il Terremoto non è prevedibile, ci sono queste scosse, gli esperti dicono che è Aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte, regoliamoci di conseguenza. Questo è il messaggio che deve ...

Terremoto Molise - Anas : ultimate le prime verifiche sulla SS647 : Si avvia alla conclusione la prima parte delle verifiche condotte da Anas sulla SS647 ‘Fondo Valle del Biferno’, interdetta al transito tra il km 47,600 e il km 63,400, in via precauzionale, dalla notte del 17 agosto, a seguito delle scosse di Terremoto in Molise. E’ stata ispezionata, in coordinamento con prefettura ed enti locali, la quasi totalità dell’infrastruttura, in particolare le opere d’arte, eseguendo anche rilievi ...

Terremoto Molise - tecnico : il serbatoio di Montecilfone va abbattuto : “Il grado di sicurezza attuale del serbatoio dell’acqua, di fronte ad un evento sismico, di intensita’ pari o superiore a quelli precedenti, e’ molto basso, tale da non poter garantire l’incolumita’ pubblica. Il rischio di collasso del manufatto, in caso di sisma, e’ molto elevato“: è quanto emerge dalla relazione dell’ingegnere Giovanni Di Iorio in riferimento al serbatoio dell’acqua ...

Terremoto Molise : verifiche sulla diga del Liscione - “non è stata riscontrata alcuna criticità” : ”I tecnici di Molise Acque mi hanno comunicato che tutte le verifiche operate hanno avuto esito negativo, nel senso che non è stata riscontrata alcuna criticità. In ogni caso, in questi giorni sarà installata nell’area della diga la strumentazione prevista dal Dipartimento di Protezione civile nazionale per entrare a far parte della cosiddetta Ran, la Rete accelerometrica nazionale di monitoraggio, che rileva eventuali fenomeni ...

Terremoto Molise : aperta la carreggiata della vecchia Bifernina : “aperta una carreggiata della vecchia Bifernina solo per la viabilità locale”. Così all’Ansa il sindaco di Guardialfiera Enzo Tozzi che aveva chiesto nei giorni addietro l’apertura della ex provinciale, in disuso da quasi mezzo secolo per permettere alla popolazione del paese di uscire dall’isolamento. “Il varco aperto per Lupara è percorribile da oggi. E’ stata riaperta una strada chiusa da 40 ...

Terremoto - Geologi : “In Molise politiche di prevenzione e gestione al palo” : Il Molise, benché periodicamente afflitto da eventi sismici anche di magnitudo significativa nonché da ripetuti fenomeni franosi connessi al dissesto idroGeologico, “permane in una preoccupante situazione di stallo nella programmazione e attivazione di politiche volte alla prevenzione e gestione dei rischi naturali connessi sia alle reti infrastrutturali esistenti (viabilità, reti idriche e fognanti etc..) che a interventi di miglioramento ...