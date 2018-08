Terremoto | la paura di scosse più forti Il presidente di Ingv Doglioni | E'

Terremoto Venezuela : tanta paura e messaggi di allarme - “appello alla calma” : tanta paura me nessun morto o ferito per il Terremoto magnitudo 7.3 che ha colpito il Venezuela alle 23:31 di ieri ora italiana: l’epicentro è stato localizzato a 20 km nord-nordovest da Yaguaraparo, nei pressi della costa nord-orientale dello Stato di Sucre, a una profondità di 123 km, secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi anche nella capitale Caracas, a circa 400 km di ...

Terremoto - due scosse in Emilia : paura nei pressi di Bagnolo di Piano : Attimi di panico per diverse centinaia di persone residenti in Emilia. Due scosse hanno messo in apprensione gli abitanti, molti dei quali si sono attaccati ai social per capire chi avesse avvertito gli stessi movimenti tellurici. Un primo Terremoto (3.9 di magnitudo) è stato avvertito a 3 km da Bagnolo di Piano, alle 2:33 circa. Stando ai dati riportati dall'istituto Nazionale di Geofisica l'episodio si sarebbe verificato a 9 km di profondità: ...

Terremoto Reggio Emilia : tanta paura ma nessun danno - tanti interventi per apertura di porte : tanta paura ma nessun danno per il Terremoto magnitudo 3.7 (ribassata dall’INGV da 3.9) che nella notte ha fatto tremare la zona di Reggio Emilia, con epicentro a Bagnolo in Piano (RE). Al momento ai Vigili del Fuoco non sono giunte chiamate per la verifica su avvenute lesioni: gli interventi che ci sono stati hanno riguardato per lo più l’apertura di porte, in quanto in molti casi le persone, prese dal panico, hanno lasciato le ...

Terremoto oggi in Umbria e Molise/ Ultime notizie Montecilfone - nuova scossa M 3.0 : ancora paura nella notte : Terremoto oggi in Molise: nuova scossa nella notte a Montecilfone, in provincia di Campobasso pari a M 3.0; trema anche l'Umbria con doppia scossa a Perugia.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:28:00 GMT)

Forti scosse di Terremoto in Indonesia : paura e danni - vittime sull’isola di Lombok : Le Forti scosse di terremoto verificatesi ieri in Indonesia (tra cui due eventi magnitudo 6.9 e 6.3), hanno provocato almeno 3 vittime sull’isola di Lombok, ancora in ginocchio per l’evento che lo scorso 5 agosto ha provocato la morte di oltre 400 persone: 2 persone sono morte sotto le macerie delle proprie case crollate, mentre una terza sarebbe morta d’infarto. “Stavo guidando per consegnare gli aiuti agli sfollati ...

Violento Terremoto nelle Isole Fiji : numerose repliche e tanta paura - gli ultimi aggiornamenti [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo 8.2 si è verificato alle 02:19 ora italiana al largo delle Isole Figi, con ipocentro 563 km: proprio a causa della grande profondità, non ha causato danni né generato un allarme tsunami. La scossa è stata seguita da altre repliche di magnitudo superiore a 6, ma l’Unità sismologica del governo ha tranquillizzato i residenti spiegando che sisma “non presenta alcun rischio“. L’area in cui sorgono ...

Terremoto - nella zona di Campobasso la popolazione ha paura di rientrare nelle case : Montecilfone, Larino, Guglionesi, i paesini del basso Molise, in seguito alle scosse di questi giorni sono stati svuotati. I sindaci stanno allestendo soluzioni per la notte, circa trecento persone ...

Terremoto Molise : “Non ci sono danni - solo tanta paura. Situazione sotto controllo” : “La Situazione attualmente è sotto controllo, gli abitanti delle zone colpite sono ospitati nelle tende ma perché al momento hanno paura a rientrare nelle case: la Situazione è sotto controllo e la macchina dei soccorsi ed interventi ha funzionato benissimo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Donato Toma, presidente della Regione Molise in merito alla sequenza sismica in atto nella regione. “Protezione civile, vigili del ...

[Il reportage] Viaggio nelle notti da incubo del Molise che ha paura dei crolli per il Terremoto : Seconda notte trascorsa all'aperto per molti cittadini molisani dopo l'incubo del terremoto. Si dorme nelle tende allestite dalla Protezione civile. Molti anche quelli che hanno deciso di passare la ...

Il Molise che fa i conti con la paura del Terremoto : nei centri vicini all'epicentro una nuova notte fuori casa. Controlli ulteriori per il ... : In tanti, nei centri più prossimi all'epicentro del sisma di ieri, si preparano a trascorrere un'altra notte fuori dalle proprie abitazioni. Seppur lo sciame sismico, a un giorno di distanza, non ha ...