Terremoto | Conte chiama Toma | “Vicini al Molise” Ultime notizie | l' appello del Sindaco

Terremoto - notte di ricordi e preghiere. Conte alla veglia a Pescara del Tronto : Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquata del Tronto - come in tutti i territori colpiti dal terribile Terremoto del 24 agosto 2016 - sarà la notte del ricordo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Terremoto - CONTE CHIAMA TOMA : “VICINI AL MOLISE”/ Ultime notizie : Borrelli - “possibili scosse più forti” : TERREMOTO Molise, allarme Protezione civile: “Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione”. Le Ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:04:00 GMT)

Terremoto - il premier Conte chiama Toma : "Il Governo vicino al Molise" : Il presidente del Consiglio ha parlato a telefono con il governatore e con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, oggi nelle zone terremotate. Attesa per la proclamazione dello stato di ...

Ricostruzione post Terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

Terremoto - Ceriscioli a Conte : “Mantenere gli organici nelle scuole” : Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli scrive al premier Giuseppe Conte per chiedere la proroga degli organici docenti e personale Ata per le scuole del cratere. “Siamo preoccupati perché ormai i tempi stringono – spiega il presidente -. Tra poco più di un mese gli studenti torneranno nelle aule e al momento sia nel Milleproroghe sia nel decreto sul Terremoto, i primi atti del governo, non è stato inserito nessun ...

Mattarella firma legge Terremoto ma esprime perplessità a Conte : Roma, 25 lug., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma la legge di conversione del decreto terremoto ma esprime 'forti perplessità' su alcuni aspetti 'critici' del ...

Mattarella firma Decreto Terremoto e scrive a Conte : ecco il testo : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato ieri, 24 luglio, il “Decreto Terremoto“, la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Terremoto e ha Contestualmente scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando alcuni aspetti di criticità. È quanto si legge in una nota del Quirinale. È stata quindi pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione (legge 24 luglio 2018 ...

Mattarella firma dl Terremoto ma scrive lettera a Conte/ Ultime notizie : “Aspetti di criticità e perplessità" : Mattarella firma dl terremoto ma scrive lettera a Conte. Ultime notizie: “Aspetti di criticità e perplessità". Il presidente ha firmato la legge di conversione ma ha sollevato dubbi(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:11:00 GMT)

Mattarella firma dl Terremoto ma scrive rilievi a Conte : 'Criticità' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione, con modificazioni, del decreto terremoto e ha Contestualmente scritto una lettera al premier Giuseppe Conte ...

Mattarella firma il Decreto Terremoto - ma scrive a Conte : ecco il testo : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato ieri, 24 luglio, il “Decreto Terremoto“, la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Terremoto e ha Contestualmente scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando alcuni aspetti di criticità. È quanto si legge in una nota del Quirinale. È stata quindi pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione (legge 24 luglio 2018 ...

Decreto Terremoto - Mattarella promulga ma scrive a Conte : “Forti perplessità e criticità - il governo valuti un intervento” : “Aspetti di criticità” che “pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità“. A sottolinearli è il capo dello Stato Sergio Mattarella, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte per annunciargli di aver promulgato la legge di conversione del Decreto terremoto che contiene “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni ...

Terremoto Centro Italia : Mattarella firma la legge - ma segnala perplessità a Conte : “Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016“: lo ha scritto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in ...

Mattarella firma dl Terremoto ma scrive rilievi a Conte : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data 24 luglio la legge di conversione, con modificazioni, del decreto terremoto e ha Contestualmente scritto una lettera al ...