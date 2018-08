Terracina | sparano pallini contro indiano | 4 denunciati Ultime notizie | c' è anche una

Terracina - sparano piombini da auto in corsa : ferito operaio indiano di 40 anni : Un operaio indiano di 40 anni è stato ferito da tre pallini esplosi verosimilmente con un’arma ad aria compressa da un’auto in corsa. L’uomo era in sella alla sua bici su via Pontina, all’altezza di via Badino Vecchia, nei pressi di Terracina, quando è stato centrato dai proiettili: ha riportato lievi abrasioni all’addome ed è stato giudicato guaribile in due giorni. Il 40enne ha denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia di ...