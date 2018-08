Tennis | Us Open | annunciate le teste di serie del torneo | Cecchinato n° 22

Tennis - Tomanic e Ortenzi vincono l'open di Orbetello : Orbetello, 23 agosto 2018 - Filip Tomanic e Benedetta Ortenzi trionfano al Torneo Open organizzato dal Circolo Tennis Orbetello e targato Banca Tema. Il torneo, con un montepremi da duemila euro, ha ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di mercoledì 22 Agosto. Avanti Lorenzo Sonego e Federico Gaio. Eliminato Andrea Arnaboldi : Proseguono i match nel tabellone maschile del qualificazioni degli US Open. Nella notte italiana hanno fatto il loro esordio tre azzurri: vincono Lorenzo Sonego e Federico Gaio, che accedono al secondo turno, mentre Andrea Arnaboldi è stato Eliminato. Diventano cinque i giocatori italiani ancora in corsa per accedere al main draw dello Slam americano. Dopo una battaglia di due ore e mezza Sonego è riuscito ad avere la meglio del brasiliano ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : i risultati di mercoledì 22 agosto. Paolini e Pieri al secondo turno : Va in archivio una giornata agrodolce per le ragazze italiane impegnate nel primo turno delle qualificazioni agli US Open di Tennis: a Martina Trevisan, già passata ieri allo step successivo, si aggiungono oggi Jasmine Paolini e Jessica Pieri, mentre vanno fuori Deborah Chiesa e Martina Di Giuseppe. Jessica Pieri batte la montenegrina Danka Kovinic con un netto 6-2 6-4: primo set senza storia, con l’azzurra in un amen sul 4-1 pesante, ...

Tennis - US Open 2018 : annunciate le teste di serie a Flushing Meadows. Fognini n.14 e Cecchinato n. 22 : Ormai ci siamo. Dal 27 agosto al 9 settembre andrà in scena sul cemento di New York (Stati Uniti) l’ultimo Slam del Tennis in questo 2018. A Flushing Meadows si preannunciano due settimane molto interessanti, nelle quali le emozioni non mancheranno. Sono state rese note le teste di serie del Major. Il numero 1 del tabellone maschile sarà Rafael Nadal, al vertice della classifica mondiale e campione in carica (dodici mesi fa il maiorchino ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di martedì 21 Agosto. Avanti Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino. Vince anche Martina Trevisan : Sono cominciate le qualificazioni degli US Open 2018. Nel tabellone maschile sono scesi in campo ben 11 azzurri (due derby tricolore al primo turno), con l’Italia che in totale ha 14 partecipanti (record di sempre e seconda nazione più rappresentata). Degli undici che hanno fatto il loro esordio, però, ne sono rimasti solo quattro. Come detto ci sono stati anche due derby tutti italiani, vinti abbastanza agevolmente in due set da Stefano ...

Tennis - Alessandra Mazzola batte Giulia Guidetti e vince l' Open femminile di Viserba : ... facendo vedere una notevole varietà di colpi ed una completezza tecnica merito anche della sua recente militanza nella squadra dell'Università del Kansas dove si è laureata in Economia. Giocando più ...

Tennis - qualificazioni Us Open : Travaglia vince il derby - bene anche Bolelli : Tennis, qualificazioni Us Open: ottima prova di Simone Bolelli, parso a suo agio sul cemento americano, Travaglia vince il derby con Donati Tennis, qualificazioni Us Open ricche di italiani, ben 14 ai nastri di partenza, senza contare i 5 Tennisti azzurri già nel tabellone principale del torneo americano. Le ‘quali’ sono già iniziate e ieri alcuni dei nostri rappresentanti sono scesi in campo. Travaglia ha infatti vinto il ...

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...

Tennis - US Open 2018 : Marco Cecchinato alla prova del nove sul cemento : Purtroppo al numero 22 del mondo non è andata bene nemmeno nell'ultimo torneo di Winston-Salem . Il siciliano aveva usufruito di un bye al primo turno , testa di serie numero 4, , per poi essere ...

US Open – Serena Williams scala posizioni : ecco il seeding della Tennista americana : La U.S. Tennis Association ha annunciato il seeding degli US Open 2018: Serena Williams sarà la numero 17°, 9 posizioni in meno del suo ranking Manca poco più di una settimana all’inizio degli US Open, l’ultimo Slam della stagione. Attesissima sul cemento di casa, Serena Williams che quest’oggi ha conosciuto il proprio posto nel seeding del torneo. La U.S. Tennis Association ha infatti resi noti i due seeding, maschile e femminile, degli ...

US Open 2018 - Camila Giorgi unica speranza azzurra. Il Tennis femminile italiano annaspa : Proprio come già accaduto a Wimbledon nel tabellone femminile degli US Open per l’Italia ci potrebbe essere la sola Camila Giorgi. In questo momento la marchigiana è l’unica azzurra già presente nel main draw dello Slam americano ed il rischio è quello che nessuna altra italiana possa aggiungersi alla numero 45 del mondo. Giorgi, però, che resta una possibile mina vagante in quel di New York. Dopo lo straordinario exploit ...

Tennis - Us Open da record per gli italiani : pronti per lo spettacolo? : Us Open ricco di Tennisti italiani, sia nelle qualificazioni che in tabellone principale: sono 19 gli azzurri impegnati sul cemento a stelle e strisce Tennis, gli Us Open sono alle porte. L’ultimo Slam della stagione andrà in scena sul cemento americano e potrebbe essere un torneo da record per quanto concerne i colori azzurri. Un primato certo è quello relativo alla partecipazione italiana alle qualificazioni degli Us Open, ben 14 i ...

Tennis - US Open 2018 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Tutti i premi milionari previsti : Il montepremi degli US Open 2018 sarà davvero faraonico, uno dei più alti dei quattro Slam in calendario. La grande classica sul cemento statunitense si distingue infatti per i suoi lauti premi che rimpingueranno le tasche dei Tennisti pronti a darsi battaglia a New York per la conquista del prestigioso torneo, uno dei più affascinanti considerando la cornice e uno dei più importanti sotto il profilo mediatico. Il montepremi complessivo degli US ...