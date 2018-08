Tennis | Berrettini fuori a Winston-Salem

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede a Hyeon Chung negli ottavi di finale : Matteo Berrettini (n.60 del mondo) lotta strenuamente ma deve cedere in tre set al sudcoreano Hyeon Chung (n.23 del mondo) negli ottavi di finale dell’ATP di Winston-Salem (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in 1 ora e 50 minuti di partita. Un match in cui Matteo è stato capace di reagire ad un primo parziale molto complesso ma poi, nella terza frazione, ha dovuto alzare bandiera bianca al ...

Tennis - Winston-Salem : sarà Chung a sfidare Berrettini agli ottavi : WINSTON SALEM, USA, - sarà Hyeon Chung a sfidare Matteo Berrettini negli ottavi di finale del ' Winston-Salem Open ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 691.415 dollari in svolgimento sui campi ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Matteo Berrettini supera Nikoloz Basilashvili ed è agli ottavi di finale! : Prosegue la corsa di Matteo Berrettini, che ha centrato l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem. Il Tennista romano si è sbarazzato in due set del georgiano Nikoloz Basilashvili, battuto con il punteggio di 7-5 6-3. Un match più complicato di quanto non dica il punteggio, ma risolto grazie con cinismo e con la solita capacità di Matteo di mantenere la concentrazione anche nei momenti più delicati. La partita era ...

Tennis - Winston-Salem : Berrettini passa - ko Cecchinato : In campo tra poco Andreas Seppi : il 34enne altoatesino n.49 al mondo sfida nel secondo turno il cileno Nicolas Jarry , n.42,. Djokovic re di Cincinnati Nadal e Halep ancora in vetta Djokovic trionfa ...

Tennis - Berrettini avanti a Winston Salem - fuori Cecchinato e Seppi : Entrato direttamente al secondo turno, il 25enne palermitano n.22 al mondo e quarta testa di serie è stato battuto 6-3 6-4 dal 28enne tedesco Jan-Lennard Struff , n.52, . fuori al secondo turno anche ...

Tennis - ATP Winston Salem 2018 : Matteo Berrettini batte Benneteau e vola al secondo turno : Matteo Berrettini è l’unito italiano rimasto in corsa al torneo ATP di Winston Salem. Sul cemento statunitense il numero 60 del ranking mondiale ha sconfitto il quotato francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dove affronterà il georgiano Basilashvili. Il romano operava subito il break in apertura di primo set concretizzando il quarto tentativo, poi teneva il proprio servizio a zero e si ...

Tennis - a Winston Salem bene Seppi - stasera Berrettini : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA È iniziato nella notte il torneo di Winston Salem, Atp 250, cemento, montepremi di $778,070, ed è iniziato subito bene per Andreas Seppi che ha battuto il ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Voglio costruire le basi per diventare un giocatore sempre più forte” : Un 2018 da urlo quello di Matteo Berrettini. A 22 anni e 3 mesi il giovane Tennista italiano ha completato la sua “Settimana da Dio” in quel di Gstaad (Svizzera), aggiudicandosi il primo titolo ATP in carriera, sconfiggendo un top20 come Roberto Bautista Agut, senza perdere un set e concedere break, terminando il torneo senza mai aver perso il servizio. Il tutto arricchito dal successo in doppio con Daniele Bracciali. Un dominio ...

Tennis - Gian Marco Moroni sulla scia di Matteo Berrettini. Un nuovo giovane in rampa di lancio per l’Italia. : A soli 14 anni la scuola di Riccardo Piatti ed un contratto addirittura con la Nike. Gian Marco Moroni ha avuto un’infanzia tennistica davvero intensa e probabilmente tutta questa “attenzione” lo ha portato a cresce anche troppo in fretta. Romano, cresciuto al Parioli sotto l’occhio vigile di Roberto Meneschincheri e Vittorio Magnelli, Gian Marco ha deciso di lasciare la Capitale per andare in Liguria, ma anche a causa di ...

Tennis - US Open 2018 : Fabio Fognini la punta azzurra. Matteo Berrettini vuole stupire anche a New York : Ci sarà tanta Italia agli US Open 2018. Tra tabellone principale e qualificazioni sono attualmente sedici gli azzurri che scenderanno in campo a New York. Sicuri della partecipazione nel main draw sono in cinque: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. In undici, finora, sono quelli che proveranno a superare le qualificazioni anche se chi come Thomas Fabbiano spera ancora di entrare direttamente, ...

Tennis - Berrettini fuori ai quarti a Kitzbuehel : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini al torneo Atp 250 di Kitzbuehel, terra, montepremi 501.345 euro,. L'azzurro, numero 54 del mondo, cede al cileno Nicolas Jarry, numero 53 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 24 minuti.

Tennis - ATP Kitzbuhel 2018 : si ferma la corsa di Matteo Berrettini - eliminato ai quarti da Nicolas Jarry : Otto partite in meno di due settimane sono state troppo anche per Matteo Berrettini, sconfitto ai quarti di finale di Kitzbuhel dal cileno Nicolas Jarry in due set, 7-5 6-3. La stanchezza alla fine ha prevalso, comprensibilmente, dopo una cavalcata cominciata con la vittoria a Gstaad e terminata sulla terra austriaca, dove il Tennista romano è entrato per la seconda volta consecutiva tra i primi otto di un torneo ATP. Le occasioni oggi non sono ...

Tennis – Atp Kitzbuehel : Berrettini si ferma ai quarti di finale - l’azzurro ko in due set contro il cileno Jarry : Il Tennista azzurro non riesce a superare lo scoglio dei quarti di finale a Kitzbuehel, cedendo in due set al cileno Jarry Niente da fare per Matteo Berrettini, la corsa dell’azzurro si ferma ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Kitzbuehel (terra, montepremi 501.345 euro). Il Tennista numero 54 del ranking Atp cede al cileno Nicolas Jarry, capace di imporsi con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 24 minuti di ...