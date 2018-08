Telltale Games ammette di aver lasciato indietro i giocatori in passato

The Walking Dead : The Final Season : Telltale Games annuncia le date di pubblicazione per tutti gli episodi : Dopo averci regalato una storia che ha debuttato per la prima volta sei anni fa, The Walking Dead: The Final Season porterà Finalmente a termine la storia di Clementine e, con un annuncio a sorpresa di Telltale Games, ora sappiamo quando potremo mettere mano ai prossimi tre episodi della serie.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori Telltale Games hanno rivelato il programma completo che lo studio sta pianificando per gli altri episodi di ...