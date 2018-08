Telegram smetterà di supportare Windows 10 Mobile entro quest’anno Rumor

surface-phone

(Di giovedì 23 agosto 2018)è una delle poche applicazioni che continua a10rilasciando continui aggiornamenti ricchi di novità e correzioni di bug nonostante il market share del sistema operativo e una morte già fissata per il 2019. Tuttavia, stando ad un’indiscrezione piuttosto attendibile riportata daUnited, la situazione è destinata a cambiare radicalmente: gli sviluppatori dismetteranno infatti dil’app per la piattaformadi Microsoftquest’anno (probabilmente ottobre) non pubblicando più alcun tipo di update e abbandonandola a se stessa. Ciò significa che questa potrebbe smettere di funzionare subito oppure non appena verrà effettuata una modifica lato server che risulterà incompatibile con la versione obsoleta dell’applicazione. Attualmente si tratta di una voce non confermata quindi va presa con le dovute ...