Tasse a zero per 10 anni | il piano | leghista | per attrarre pensionati al Sud

Ferro : via a legge 'Tasse zero" per i pensionati che decidono di trasferirsi nelle regioni del Sud : 'Il ministro Salvini durante la sua visita in Calabria ha proposto che l'Italia possa recepire una legge, sul modello di quella del Portogallo, che prevede agevolazioni fiscali per i pensionati ...

Ferro : via a legge 'Tasse zero" per i pensionati che decidono di trasferirsi nelle regioni del Sud : ... Calabria, Campania e Sicilia almeno 100 mila pensionati con disponibilità economica tale da generare un incremento dei consumi e degli investimenti, quindi economia vera sul territorio e reali ...