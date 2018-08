TARTARUGA AZZANNATRICE IN UN PARCO DEL MILANESE Ultime notizie Arconate | il racconto dei

Milano - TARTARUGA AZZANNATRICE trovata in un parco ad Arconate - : L'esemplare, pericoloso e proibito in Italia, è stato recuperato dai Carabinieri che ora indagano per risalire al proprietario dell'animale

TARTARUGA AZZANNATRICE trovata in un parco nel Milanese : Una Tartaruga azzannatrice lunga circa 40 centimetri è stata trovata ieri sera da alcuni passanti in un parchetto pubblico ad Arconate, nel Milanese. Sono stati avvertiti i carabinieri di Busto Garolfo che, con cautela, dal momento che l’animale può mordere e ferire seriamente, l’hanno preso, portato in caserma e affidato ai militari della Forestale del Nucleo recupero animali selvatici. I carabinieri stanno indagando per individuare ...

