Tania Cagnotto torna ad allenarsi | obiettivo Tokyo 2020

Tania Cagnotto ritorna ad allenarsi - in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Ha ben chiare le sue priorità Tania Cagnotto, la 33enne diventata mamma di Maya lo scorso gennaio: dice che la figlia viene prima di tutto. Ma la tuffatrice sincro che ha vinto otto ori in coppia con l’amica e collega Francesca Dallapè è pronta per ritornare in vasca dopo la maternità. LEGGI ANCHETania Cagnotto, un anno fa l'ultimo tuffo In un’intervista a Gente ha dichiarato che in autunno inizierà ad allenarsi per gareggiare alle Olimpiadi di ...

Tania Cagnotto ritornerà ad allenarsi in vista delle Olimpiadi del 2020 : Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice italiana di sempre, ha annunciato in un’intervista al settimanale Gente che in autunno riprenderà ad allenarsi con l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Cagnotto, che oggi ha 33 anni, si era The post Tania Cagnotto ritornerà ad allenarsi in vista delle Olimpiadi del 2020 appeared first on Il Post.

Tania Cagnotto - l’annuncio della campionessa di tuffi : “In autunno torno ad allenarmi per le Olimpiadi 2020” : Tania Cagnotto in autunno tornerà ad allenarsi assieme a Francesca Dallapè in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa tuffatrice, medaglia di bronzo e d’argento a Rio 2016, in un’intervista a Gente: “Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica”. La notizia arriva all’indomani degli Europei di Glasgow in cui Elena Bertocchi e la ...

Tuffi - Tania Cagnotto rompe gli indugi : “Tornerò ad allenarmi con Francesca Dallapè”. Parte la corsa verso le Olimpiadi : Tania Cagnotto ora non si tira più indietro ed è pronta a rientrare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Gente: “Tornerò ad allenarmi in autunno con Francesca Dallapè. Non ne volevo sapere all’inizio ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica“. La 33enne ha così sciolto ufficialmente le riserve e tornerà a tuffarsi a due anni dal suo “ritiro” dopo aver conquistato le agognate medaglie alle ...

Tuffi - Francesca Dallapè attende il rientro di Tania Cagnotto : “Il nostro sogno è quello di andare alle Olimpiadi da mamme” : Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno scritto pagine indelebili dei Tuffi italiani: la storica coppia sincro del trampolino da 3 metri sta per ricomporsi, secondo quanto rivelato da Dallapè alla testata “Alto Adige“. In un’intervista infatti l’azzurra ha abbozzato un programma di massima nel caso in cui la bolzanina volesse tornare alle gare. Naturalmente l’obiettivo finale è uno ed uno solo: “Il nostro ...

