Tabellone maschile US Open 2018 | il sorteggio e gli accoppiamenti Nadal derby al primo

US Open 2018 – Nadal per il back to back - Federer si auto-elegge outsider : ecco il Tabellone maschile : Sorteggiato il tabellone maschile degli US Open 2018: Nadal pronto al back to back, Djokovic per il bis dopo Wimbledon, Federer si auto-elegge outsider di lusso Manca ormai pochissimo e l’ultimo Slam dell’anno prenderà il via. Dal 27 agosto al 9 settembre gli US Open, l’ultimo dei Big-4 presenti nel calendario, intratterranno gli appassionati del tennis di tutto il mondo. Sul cemento americano tutti i principali protagonisti del tennis ATP ...

US Open 2018 - Tabellone maschile senza un vero favorito. Nadal - Djokovic - Federer - sarà sfida a tre? : Un trono per tre. Questa è la situazione che si va a delineare ad una settimana dall’inizio dello US Open 2018. Nel tabellone maschile dell’ultimo Slam dell’anno tutto sempre portare ad una sfida tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. L’ordine in cui sono stati scritti non è casuale, ma è quello che in una speciale griglia di partenza potrebbe essere il più realistico. In pole position c’è Novak Djokovic, ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati della seconda giornata. Due ritiri eccellenti nel Tabellone maschile - bene Carolina Marin : Si apre subito con due notizie bomba la seconda giornata dei Mondiali di Badminton in corso a Nanchino, in Cina: nel tabellone maschile si registrano due ritiri eccellenti, quelli del malese Lee Chong Wei, numero due, e del sudoreano Son Wan Ho, numero quattro. Tra le donne ottimo avvio della spagnola Carolina Marin, mentre nel doppio femminile vanno fuori per l’Italia Silvia Garino e Lisa Iversen. Di seguito tutti i risultati della ...

Wimbledon 2018 : i risultati del Tabellone maschile (9 luglio). Federer - Nadal e Djokovic ai quarti in scioltezza. Del Potro rinviato a domani : Giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Non ci sono state grosse sorprese nel tabellone maschile, che ora tornerà in campo mercoledì per i quarti di finale. Non ha avuto alcun problema Roger Federer, in un incontro in cui le cose da segnalare si riducono alle prime palle break concesse dallo svizzero nel torneo e a un warning per una palla lanciata in tribuna nel corso del terzo set, probabilmente irritato dalla combattività del francese ...

Wimbledon 2018 - analisi Tabellone maschile : ostacolo Raonic per Roger Federer. Rafael Nadal tra Del Potro e Djokovic : Si è chiusa la prima settimana di Wimbledon. Rispetto al tabellone femminile (dove è rimasta solo Pliskova tra le prime dieci teste di serie), in quello maschile i grandi favoriti sono rimasti ancora tutti in corsa, ad eccezione di Marin Cilic e Alexander Zverev, che sono sicuramente le sorprese negative tra gli uomini di questa edizione dei Championships. La cosa importante, però, è quella che Roger Federer e Rafael Nadal hanno raggiunto gli ...

Wimbledon 2018 - i risultati del Tabellone maschile (7 luglio) : Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Zverev - Kyrgios e Fognini deludono : Va in archivio la prima settimana del tabellone maschile di Wimbledon 2018 e, tra conferme e sorprese, è giunto il momento di fare il punto della situazione. Nadal NUMERO UNO – C’era attesa per la prestazione sul Centrale di Rafael Nadal. Il numero 1 del mondo non ha deluso le attese ed ha annientato il giovane e promettente australiano Alex De Minaur con un secco 6-1 6-2 6-4. Troppo continuo il tennis dello spagnolo al cospetto di ...

Wimbledon 2018 - i risultati del Tabellone maschile (6 luglio) : Federer agli ottavi senza fatica - Zverev si salva contro Fritz - Fabbiano saluta Londra : Quinta giornata di incontri che è andata in archivio a Wimbledon e day-5 che non ha riservato troppe sorprese. Roger Federer, testa di serie numero uno, sceso in campo sul Centrale nell’ultimo incontro in programma, ha ottenuto con grande classe e qualità il successo contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Lo svizzero in 1 ora e 37 minuti di partita ha fatto suo l’incontro con il punteggio di 6-3 7-5 6-2, mettendo in mostra a piccole ...

Wimbledon 2018 - i risultati del Tabellone maschile (5 luglio) : Nadal non brilla - Djokovic avanza. Fuori Cilic! Zverev rimandato : Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata di Wimbledon. Nel tabellone maschile la notizia è l’eliminazione di Marin Cilic, estromesso dall’argentino Guido Pella, che dopo l’interruzione di ieri (mal gestita dagli organizzatori, con Cilic che era in controllo prima di rientrare per dieci minuti e subire break e scivolata), ha rimontato due set di svantaggio fino a prevalere 7-5 al quinto. L’eliminazione del ...

Wimbledon 2018 : i risultati del Tabellone maschile (4 luglio). Sul velluto Roger Federer - esce Paolo Lorenzi : Va in archivio la terza giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il secondo turno della parte alta del tabellone. Si sono completati soltanto dieci dei sedici incontri in programma, con gli altri che verranno completati in apertura del programma di domani. Triplo tie break vincente per il canadese Milos Raonic, mentre va avanti sul velluto anche Roger Federer. In casa Italia si registra la sconfitta di Paolo Lorenzi, ...

Wimbledon 2018 : i risultati del Tabellone maschile (3 luglio). Sul velluto Rafael Nadal - avanzano tre italiani : Va in archivio la seconda giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il primo turno della parte bassa del tabellone. L’unico nome di rilievo a saltare è quello dell’austriaco Dominic Thiem, che si ritira, quando era già sotto di due set, nell’incontro con il cipriota Marcos Baghdatis. avanzano in tre set l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, mentre oggi gli italiani a passare il turno sono ...

Wimbledon 2018 : i risultati del Tabellone maschile (2 luglio). Avanti Roger Federer - out Grigor Dimitrov : Giorno 1 a Wimbledon e primo risultato a sorpresa: nella parte alta del tabellone maschile va fuori il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 6 del seeding, buttato fuori da un redivivo Stan Wawrinka. Lo score per l’elvetico è di 1-6 7-6(3) 7-6(5) 6-4. Avanza sul velluto anche l’altro svizzero, Roger Federer, numero 1 del tabellone, che passeggia contro il serbo Dusan Lajovic, eliminato per 6-1 6-3 6-4. Avanza anche il croato Marin Cilic, ...

Wimbledon 2018 - analisi del Tabellone maschile. C’è Marin Cilic dalla parte di Roger Federer. Che folla nella parte bassa! : L’edizione 2018 di Wimbledon è alle porte. Il sorteggio del tabellone è stato un altro passo di avvicinamento importante, prima di lasciare la parola al campo, da lunedì. Sui prati verdi dell’All England Club il favorito è uno e uno solo, Roger Federer, campione in carica e a caccia del nono titolo ai Championships. Lo svizzero si presenta a Londra da numero due del mondo, conseguenza del passo falso in finale ad Halle, ma per il ...