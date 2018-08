Sykes ko | salta i test e la gara di Portimao?

motosprint.corrieredellosport

: RT @Flyin18T: SBK, Tegola per Sykes: si frattura il legamento del perone e salta i test - hunthertornado : RT @Flyin18T: SBK, Tegola per Sykes: si frattura il legamento del perone e salta i test - Flyin18T : SBK, Tegola per Sykes: si frattura il legamento del perone e salta i test - Alan_2245 : RT @gponedotcom: Tegola per Sykes: si frattura il legamento del perone e salta i test: Infortunio in allenamento per Tom, che lo costringe … -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Tomsarà costretto are i due giorni dia causa di un infortunio alla caviglia sinistra procuratosi in allenamento. Il pilota è stato visitato sia in Gran Bretagna sia in ...