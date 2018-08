Svizzera | scossa di terremoto magnitudo 3 2 nel canton Vallese

LIVE Motocross - GP Svizzera MXGP 2018 in DIRETTA : Cairoli cerca la riscossa in gara-2 - Herlings per il colpo da ko : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Svizzera 2018 di MXGP. Antonio Cairoli cercherà l’impresa a Frauenfeld (Svizzera), sede del 16° round del Mondiale 2018. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, è pronto a sfidare il suo compagno di marca, Jeffrey Herlings, e tentare di porre fine al suo dominio nella MXGP. 23 manche vinte su 28 disputate e 10 doppiette realizzate nell’annata descrivono la portata della ...