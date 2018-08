Sulla Diciotti potrebbe essere aperta davvero un' inchiesta per sequestro di persona

Salvini contro tutti : «Sulla Diciotti non cambio linea - se volete cambiate il ministro» : Invettiva del ministro dell’Interno via Facebook. Attacca Fico, sfida Conte e la Procura di Agrigento: “Se volete indagarmi per sequestro di persona sono qui”

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo - scontro Lega-M5S Sulla Diciotti - sbarcano i bambini (23 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, è scontro sulla Diciotti, sbarcano solo i bambini. Europa League, oggi in campo l'Atalanta (23 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Il pm di Agrigento : «Sulla Diciotti ho visto una realtà devastante. Tanti i migranti malati e colpiti da scabbia» : Il procuratore Patronaggio: nessuna sfida alla politica, per fare l’ispezione dovevo aprire un fascicolo

Il procuratore d'Agrigento : "Casi di scabbia Sulla Diciotti" : Questo pomeriggio, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio , è potuto salire sulla nave Diciotti, ferma a Catania, e con a bordo 177 migranti, 29 dei quali minorenni. Il procuratore, che aveva ...

I 29 minori Sulla Diciotti sono sbarcati. E tra Salvini e Fico è scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

Salvini contro tutti : Sulla Diciotti non cambio linea - se volete cambiate il ministro : Gli italiani sono i meno razzisti al mondo. Il mio stop agli sbarchi è anche nel nome dei 5 milioni che vivono in povertà e non fanno vacanze', spiega. In fondo alla tirata una sorta di ultimatum, ...

Diciotti - si indaga per sequestro di persona. Sulla nave è caos di poteri : Sull'imbarcazione a dettare ordini è il ministero dell'Economia o la Marina Militare, a seconda dei casi, cioè la Difesa. In più, se la Diciotti ha lo status di nave militare, gli ordini possono ...

I 29 minori Sulla Diciotti sbarcheranno. E tra Salvini e Fico è scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

Salvini : i 29 bambini Sulla Diciotti possono scendere subito : Roma, 22 ago., askanews, - 'I 29 bambini a bordo della nave Diciotti scendano: faccio un passo oltre, nonostante l'Europa vigliacca dorma. possono scendere adesso, l'Italia è un paese col cuore grande ...

I migranti bloccati Sulla Diciotti mentre Salvini litiga con Saviano sui social : Dopo il no di Salvini, i migranti restano sulla nave e non possono essere sbarcati nel porto di Catania. La polemica si...

Salvini : i bambini Sulla Diciotti possono sbarcare : 'Ci sono a bordo della Diciotti 29 bambini? possono scendere. Adesso. Nonostante Bruxelles dorma'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook nella quale ha ...

Salvini : i bambini Sulla Diciotti possono sbarcare : "Ci sono a bordo della Diciotti 29 bambini? possono scendere. Adesso. Nonostante Bruxelles dorma". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook nella quale ha polemizzato a distanza con il presidente della Camera, Roberto Fico, secondo il quale i migranti sulla nave militare italiana devono poter scendere a terra prima che sia trovato un accordo in sede Ue sulla loro destinazione. ...

Migranti - pm dopo visita Sulla Diciotti : minori vanno fatti sbarcare : "In base alle convenzioni internazionali e alla legge italiana, i 29 minori non accompagnati hanno il diritto di sbarcare". Lo ha detto il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, salito a bordo ...

Lo scontro Saviano-Salvini Sulla Diciotti e il contrattacco di Atlantia. Di cosa parlare a cena : Creare problemi senza soluzioni è esattamente e violentemente l'opposto di ciò che dovrebbe fare la politica. Eccoci a Catania, e ora, con la magistratura in azione a tutela dei minori, al cortocircuito tra governo e una diramazione dello stato come la Guardia Costiera si aggiunge lo scontro istituz